УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках на сезон-2019/20

«Милан» пропустит розыгрыш Лиги Европы-2019/20 по решению Спортивного арбитражного суда.

Ранее УЕФА признал миланцев причастными к нарушению правил финансового фэйр-плей.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, которое отражает соглашение, достигнутое между «Миланом» и УЕФА в связи с нарушениями итальянским клубом правил финансового фэйр-плей.

1. Решение, вынесенное судебной палатой органа финансового контроля УЕФА по делу АС-05/2018 20 ноября 2018 года (т. е. решение по апелляции по делу CAS 2018/A/6083), отменяется.

2. Решение, вынесенное Следственной палатой органа УЕФА по финансовому контролю клубов 10 апреля 2019 года (т. е. решение по апелляции по делу CAS 2018/A/6261), отменяется.

3. Решения, упомянутые в пунктах 1 и 2, заменяются следующим приказом: «Милан» исключается из участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона 2019/2020 вследствие нарушения своих обязательств по безубыточности финансового фэйр-плей в течение 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018 периодов мониторинга.

4. Судебной палате органа УЕФА по финансовому контролю клубов предлагается издать процессуальное постановление, признающее результаты настоящего арбитража и прекращающее производство АС-01/2019, относящееся к периоду мониторинга 2016/2017/2018.

5. Расходы по разбирательству CAS 2018/A/6083 и CAS 2019/A / 6261 несет миланский клуб.

6. Каждая сторона несет свои собственные расходы», – говорится в постановлении CAS.

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