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    УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках на сезон-2019/20

    «Милан» пропустит розыгрыш Лиги Европы-2019/20 по решению Спортивного арбитражного суда.

    Ранее УЕФА признал миланцев причастными к нарушению правил финансового фэйр-плей.

    «Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, которое отражает соглашение, достигнутое между «Миланом» и УЕФА в связи с нарушениями итальянским клубом правил финансового фэйр-плей.

    1. Решение, вынесенное судебной палатой органа финансового контроля УЕФА по делу АС-05/2018 20 ноября 2018 года (т. е. решение по апелляции по делу CAS 2018/A/6083), отменяется.

    2. Решение, вынесенное Следственной палатой органа УЕФА по финансовому контролю клубов 10 апреля 2019 года (т. е. решение по апелляции по делу CAS 2018/A/6261), отменяется.

    3. Решения, упомянутые в пунктах 1 и 2, заменяются следующим приказом: «Милан» исключается из участия в клубных соревнованиях УЕФА сезона 2019/2020 вследствие нарушения своих обязательств по безубыточности финансового фэйр-плей в течение 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018 периодов мониторинга.

    4. Судебной палате органа УЕФА по финансовому контролю клубов предлагается издать процессуальное постановление, признающее результаты настоящего арбитража и прекращающее производство АС-01/2019, относящееся к периоду мониторинга 2016/2017/2018.

    5. Расходы по разбирательству CAS 2018/A/6083 и CAS 2019/A / 6261 несет миланский клуб.

    6. Каждая сторона несет свои собственные расходы», – говорится в постановлении CAS.

    «Милан» в Лиге Европы может заменить «Торино».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: -171

      diamondfan 8 минут назад

      Милан сам попросил исключить их на год!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      .LEON 22 минуты назад

      а псж мс их тоже надо отстранят от еврокубков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6898

      alex1951 54 минуты назад

      Кто то ,что то понял? Какие то CASы - уясы....
      Милан вернуть и точка!

      0
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      Рейтинг: +3696

      la verdad > alex1951 21 минуту назад

      Точно! Вернуть в серию b :)))

      0
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      Рейтинг: +7449

      Cules2013 1 час назад

      в последнее время была инфа, что Милан сам попросил исключить их на год из еврокубков, чтобы закрыть ФФП и начать новый сезон без долгов)

      6
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      Рейтинг: +1417

      zritelx > Cules2013 44 минуты назад

      Совершенно верно, так бы против такого клуба не пошли бы.

      0
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      Рейтинг: +3696

      la verdad > zritelx 19 минут назад

      Какого клуба?))) милан это итальянская динама «с великими традициями» :)))

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      Рейтинг: +2985

      dinar7777dinar 1 час назад

      вот это номер !! ну видать с деньгами болты.

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      Рейтинг: +417

      KPCCSPB > dinar7777dinar 51 минуту назад

      Отсоси гному, пусть отстегнет им лавандос

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