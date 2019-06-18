«Милан» направит в УЕФА просьбу о неучастии в Лиге Европы

Ранее сообщалось о возможности «Милана» пойти на сделку с УЕФА по вопросу соблюдения финансового фэйр-плэй. Итальянцы решили реализовать ее и пропустить сезон Лиги Европы. Это позволит клубу сбалансировать бюджет без массовой продажи активов.

По информации Corriere della Sera, в клубе уже готово официальное письмо в УЕФА с просьбой пропустить сезон Лиги Европы. Вскоре его направят по адресу.