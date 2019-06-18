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    «Милан» направит в УЕФА просьбу о неучастии в Лиге Европы

    Ранее сообщалось о возможности «Милана» пойти на сделку с УЕФА по вопросу соблюдения финансового фэйр-плэй. Итальянцы решили реализовать ее и пропустить сезон Лиги Европы. Это позволит клубу сбалансировать бюджет без массовой продажи активов.

    По информации Corriere della Sera, в клубе уже готово официальное письмо в УЕФА с просьбой пропустить сезон Лиги Европы. Вскоре его направят по адресу.

    • В случае удовлетворения просьбы место «Милана» в Лиге Европы займет «Торино».
    • В сезоне Серии А миланцы финишировали пятыми.
    • Сейчас «Милан» находится без главного тренера.

    Источник: Corriere della Sera

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    18.06.2019 23:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +499

      Sky Spartak 19 июня, 07:17

      Жалко Милан.. супер клуб который завяз в болоте... так же как и Интер Милан.. а раньше это были сумашедшие клубы и супер дерби на одном стадионе.Надеюсь они оба выдут на тот же уровень.что и были раньше.

      2
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      Рейтинг: +6600

      KLIM777 19 июня, 00:20

      лучше сразу о расформировании

      -1
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      Рейтинг: +3177

      ivan-football-fan 18 июня, 23:34

      Черти, СООБЩИТЕ В ЧЁМ СУТЬ СДЕЛКИ!
      Подразумевается, что Милан что-то сильно нарушил... Насолько, что АЖ от международного турнира отказался....
      Где тут кончанется ФУТБОЛ и начинается БАБЛО?
      Для нас Милан - это САМ ФУТБОЛ! Нельзя о "!Милане" вот так... ПОХОДЯ...
      Не знаю комукак, но после финала Кубка чемпионов против Барсы в 1994-м...... МИЛАН ЕСТЬ ЛУЧШЕЕ В ФУТБОЛЕ НАВСЕГДА.
      Онидёрнули Барсу без КУЧИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ!))))
      НАПМИНАЮ...ПОГУГЛИТЕ))):
      Финал Лиги чемпионов УЕФА 1994 года . Этот футбольный матч состоялся 18 мая 1994 года, на стадионе «Олимпийский» в Афинах. В матче встретились итальянский «Милан» и испанская «Барселона». «Милан» забил 4 безответных мяча в ворота соперника, показав блестящую командную игру.
      «Барселона», только что выигравшая Чемпионат Испании, была фаворитом и могла выиграть Лигу Чемпионов во второй раз за 3 года. Перспективы «Милана» были омрачены отстранением от игры Франко Барези и Алессандро Костакурты, а из-за лимита на легионеров Фабио Капелло также лишился Брайана Лаудрупа и Жан-Пьера Папена....
      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90_1994

      -3
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      Рейтинг: +7990

      DeStar > ivan-football-fan 19 июня, 00:22

      Милан стал жертвой не правильной построенной стратегии, распределении бабла и много всего еще. И некогда великий клуб, один из величайших в мире вынужден прозебать в середине таблицы, без возможности купить нормальных игроков, да что уж там, 1ого нормального игрока, и найти нормального тренера, плюс владельцы меняются туда сюда, и никому этот милан уже не нужен. только как бизнес проект, в который НИКТО не будет вливать бабло за просто так. И уже пришёл тот час, когда школьники воспринимают милан как клуб на уровне... вальядолида испанского, или какой сампдории , потому что не видели великий милан.

      0
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      Рейтинг: +33

      mama1991 > DeStar 19 июня, 00:52

      у таких брендов как Милан, все будет хорошо, вопрос времени... такие вывески не оставляют

      2
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      Рейтинг: +1687

      I_R_O_N_M_A_N > mama1991 19 июня, 02:36

      Скажи то болелам Ноттингем Форест...

      7
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      Рейтинг: +61

      Surik43 > I_R_O_N_M_A_N 19 июня, 08:21

      Ноттингем Форест особо никогда и не блистал, а их успехи были в течении всего нескольких лет, МИЛАН это клуб, блиставший на протяжении десятилетий

      2
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      Рейтинг: +1134

      Павел Буре > ivan-football-fan 19 июня, 08:38

      Привет, ты что после 1994 футбол перестал смотреть??? ну вынес тогда милан барселону и что теперь, к милану не должно быть никаких требований??? так я тебе напомню погугли как милан сливал депортиво 3-0; 0-4, ливерпулю в финале ЛЧ после 3-0, и много еще можно найти примеров. Футбольный клуб это стратегическое развитие каждый год, а милан допустил много ошибок в менеджменте, как и Интер, и МЮ.

      3
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      Рейтинг: +33

      mama1991 > I_R_O_N_M_A_N 19 июня, 13:54

      не сравнивай х у й с веником...

      0
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      Рейтинг: +33

      mama1991 > Павел Буре 19 июня, 13:58

      согласен, но футбол сам тоже изменился, стал более коммерческим. раньше деньги были у клубов которые были первопроходцами в евро футболе, и они этим пользовались, скупаю всю талантливую молодежь, реал, бавария, милан, мю, аякс, итд. а сейчас деньги есть у всех, поэтому и реал сегодня не может уже собрать голактикос, припишем сюда экономику стран, если страна богатая, то и футбол в ней богат, поэтому дело не милане, а вообще в мировых экономических сдвигах. нотингем это дракон, его можно сравнить с колесницей начала 19 го века, которую реально нет смысла реанимировать. милан это феррари, которая сегодня немного сламалась, поэтому неуместно сравнивать эти вывески, милан это представитель нового поколения относительно таких динозавров как нотингем, нового футбола который мы сегодня наблюдаем, со всеми сопутствующими, нотингем это физкультурники из прошлого, по сравнению с миланом

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