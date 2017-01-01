«Милан» может заключить сделку с УЕФА и пропустить следующий розыгрыш Лиги Европы

нет чтобы обкатать молодежь , отказываться от участия -это нелепость какая то !
«Милан» может пропустить следующую еврокубковую кампанию, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона клуб рассмотрит вариант с заключением сделки с УЕФА.
«Милан» не хочет снова играть в Лиге Европы, поэтому может принять однолетний бан, обусловленный проблемами команды с ФФП.
Такой шаг даст россонери больше времени, чтобы сбалансировать бюджет, не прибегая к массовым продажам игроков.
За тур до завершения Серии А «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице с 65 очками в активе.
Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.