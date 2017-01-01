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    «Милан» может заключить сделку с УЕФА и пропустить следующий розыгрыш Лиги Европы

    «Милан» может пропустить следующую еврокубковую кампанию, сообщает Corriere della Sera.

    По информации источника, в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона клуб рассмотрит вариант с заключением сделки с УЕФА.

    «Милан» не хочет снова играть в Лиге Европы, поэтому может принять однолетний бан, обусловленный проблемами команды с ФФП.

    Такой шаг даст россонери больше времени, чтобы сбалансировать бюджет, не прибегая к массовым продажам игроков.

    За тур до завершения Серии А «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице с 65 очками в активе.

    Источник: Corriere della Sera

    Итальянская ежедневная газета. Издается с марта 1876 года. Редакция находится в Милане.

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2383

      САДЫЧОК 59 секунд назад

      нет чтобы обкатать молодежь , отказываться от участия -это нелепость какая то !

      0
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      Рейтинг: +2594

      ivan-football-fan 10 минут назад

      ЧУШЬ КАКАЯ-ТО!
      "...«Милан» не хочет снова играть в Лиге Европы, поэтому может принять однолетний бан, обусловленный проблемами команды с ФФП...."
      Так...Милан НЕ ХОЧЕТ...
      или
      НЕ МОЖЕТ (иззапроблем с ФФП) играть в ЛЕ?
      В чём суть "сделки-то"?

      0
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      Рейтинг: +10430

      bset 2 часа назад

      Милан, что с тобой стало...

      2
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      Рейтинг: +4671

      prezent2017 > bset 1 час назад

      То же, что и пермским Амкаром. Форма одинаковая и судьба тоже.

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      Рейтинг: +10430

      bset > prezent2017 1 час назад

      Амкар тоже в нулевые трижды в финал ЛЧ выходил, два из которых выиграл?

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      Рейтинг: +1107

      ItalianFootball > bset 50 минут назад

      Практически)))))))))

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      Рейтинг: +845

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ну и хорошо.
      вообще не понимаю почему их допускают вообще играть. вон рубин вообще дисквалифицировали и команда не имея турнирных притязаний в чепионате соотвественно не имеет мотивации играть. а смысл если даже чемпионом станешь все равно не примешь участие в лч!

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