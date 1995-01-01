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    Дюков: «Лимит «8+17» не изменит существенно ситуацию в нашем футболе, но это – шаг вперед»

    Президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением по поводу введения нового лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2020/21.

    Сегодня, 26 июня, исполком организации принял решение изменить формулу ограничения числа зарубежных игроков с «6+5» на поле на «8+17» в заявке. При новом формате в заявке команды на сезон не должно быть более восьми иностранцев, но при этом все одни одновременно могут появляться на поле.

    «Обсуждение вопроса проходило на совещаниях клубов, проводились консультации между РФС и представителями лиг. Можно сказать, что де-факто решение было принято еще несколько недель назад, а теперь оно было просто оформлено юридически. Можем ли когда-нибудь вернуться к «6+5»? Никогда не говори никогда, но, надеюсь, что этого никогда не произойдет, поскольку «8+17» – это шаг вперед.

    При этом я не считаю, что это решение существенно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу.

    С одной стороны большой разницы нет между «8+17» и «6+5» нет, с другой – есть. Новая формула лимита заставит многие клубы поменять трансферные стратегии. Допустим, в команде есть легионерская позиция, на замене – еще два иностранца. Допустим, в «Зените» был Иванович, а под ним – Маммана и Нету, а уже потом – Скроботов. То есть у Скроботова шансов получить игровую практику было совсем немного. При «8+17» у российских футболистов, на чьих позициях выступают сильные легионеры, будет больше возможностей выйти на поле», – сказал Дюков.

    Медведев – о лимите «8+17»: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют в Европе»

    Семак: «Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских игроков. Наиболее приемлемым было бы «10+15»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      Best_forever 35 минут назад

      джва шага вперед, три шага назад...

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      Рейтинг: +1116

      Фанат Рубина 52 минуты назад

      отговрки, помнится мне не бдем называть фамили а скажем так один *****КОВ которые всем это и сделал
      отменю лимит отменю лимит..
      пиз***** ты обыкновенный! кнш вам в рфс толкько откаты и нужны..

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