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    Федун: «Откуда у фанатов деньги? Пусть зарабатывают»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать клуб под управление болельщиков. Функционер пояснил, откуда фанаты должны брать деньги на содержание предприятия.

    – А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?

    – Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.

    – Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?

    – Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.

    • Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
    • За это время команда один раз стала чемпионом России.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5920

      Eddyson 4 минуты назад

      Надеюсь, лёня, судьба предоставит тебе шанс начать всё с нуля. И вью потом дашь, как на жизнь зарабатываешь.

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      Рейтинг: +688

      ДВС 37 минут назад

      У Спартака болел 100 мильёнов. Если каждый по еврику в месяц скинет на любимый клуб, это ж сумашедшие деньжищЫ будут. Или что не так?

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      Рейтинг: +38

      Speedmeister > ДВС 29 минут назад

      не так. у Спартака болельщиков максимум 1 миллион. если каждый по евро в месяц, то в год 12 млн. это бюджет фк Тамбов. ))))

      0
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      Рейтинг: +711

      Semargl18 1 час назад

      Лукойл одна большая система на...балова бензин бодяжат газ бодяжат и ещё выеживаются суки. Денег он потратил 2 лярда... Если ты управляешь как говно то это твои проблемы. Спартак прибыльное предприятие иначе ты б его сразу слил.. .Мозги ипёт животное.

      0
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      Рейтинг: +422

      Tyler_Stark > Semargl18 34 минуты назад

      Хм, а чем газ бодяжат?

      0
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      Рейтинг: +19685

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Считает нас всех за идиотов, козел.

      3
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      Рейтинг: -5

      DonBaton 1 час назад

      Откуда у еврея деньги?вовремя насосал и воровал у народа,у*бана кусок

      1
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      Рейтинг: +3736

      3a zenit 1 час назад

      как он может что то отдать болельщикам если половина акций принадлежит барыгам из Лукойла и другим потцам с Рублёвки?

      1
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      Рейтинг: +55

      Йост 1 час назад

      Вот додумался - молодец! Клуб можешь оставить себе, а деньги отдай фанатам, и оставайся вечным президентом до самой смерти, никто тебе после этого и слова плохого больше не скажет...

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      Рейтинг: +688

      ДВС > Йост 42 минуты назад

      Спартак меняешь на галимое бабло? Мясо с гнильцой оказалось.

      1
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      Рейтинг: +738

      латунный сепаратист 1 час назад

      так болельщики тогда тебя вобще к клубу не допустят

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