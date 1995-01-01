Федун: «Откуда у фанатов деньги? Пусть зарабатывают»

Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать клуб под управление болельщиков. Функционер пояснил, откуда фанаты должны брать деньги на содержание предприятия.

– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?

– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.

– Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?

– Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.