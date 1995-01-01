Федун: «Откуда у фанатов деньги? Пусть зарабатывают»

Надеюсь, лёня, судьба предоставит тебе шанс начать всё с нуля. И вью потом дашь, как на жизнь зарабатываешь.
Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать клуб под управление болельщиков. Функционер пояснил, откуда фанаты должны брать деньги на содержание предприятия.
– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?
– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.
– Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?
– Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.
- Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
- За это время команда один раз стала чемпионом России.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.