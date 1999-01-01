Федун: «Я – болельщик «Динамо» К? Если уж я должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о том, что он – болельщик киевского «Динамо». По его словам, он только родился в Киеве, а всю сознательную жизнь провел за пределами Украины.

– В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке». Это если говорить про официальную должность. Болельщиком команды я стал раньше – как минимум ещe за 20 лет до того момента, как приобрeл клуб.

– Вы говорите, что болеете за «Спартак» более 40 лет. Но Леонида Федуна представляют как фаната киевского «Динамо».

– Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провeл вне пределов Украины. Чтобы вы понимали, откуда пошла история: мой папа служил в Германии, и, чтобы я не родился в Германии в 1956 году, он приехал к своей матери в Киев. Меня там родили, а потом увезли обратно в Германию. А потом мы попали в Питер, потом на Байконур, где я провeл большую часть детства.

Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса, который по собственному желанию, опять же, из-за детства на Байконуре, пошeл служить в ракетные войска.

В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда ещe говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции.

– Откуда тогда пошла информация про «Динамо»?

– Вы сами знаете, кто это распространял. Люди со стороны и ещe один игрок, которого я, несмотря на троллинг, по просьбе тренера вернул в «Спартак», дал отличные условия. Но пусть это будет на их совести.

– То есть вы – болельщик «Спартака»?

– Да. Получается, уже 42 года.

Федун приобрел «Спартак» в 2003 году.

За 16 лет при нем московский клуб один раз выиграл чемпионат России, пять раз стал серебряным призером, один раз завоевал бронзовые медали и выиграл Суперкубок страны.

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