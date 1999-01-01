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    Федун: «Я – болельщик «Динамо» К? Если уж я должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о том, что он – болельщик киевского «Динамо». По его словам, он только родился в Киеве, а всю сознательную жизнь провел за пределами Украины.

    – В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке». Это если говорить про официальную должность. Болельщиком команды я стал раньше – как минимум ещe за 20 лет до того момента, как приобрeл клуб.

    – Вы говорите, что болеете за «Спартак» более 40 лет. Но Леонида Федуна представляют как фаната киевского «Динамо».

    – Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провeл вне пределов Украины. Чтобы вы понимали, откуда пошла история: мой папа служил в Германии, и, чтобы я не родился в Германии в 1956 году, он приехал к своей матери в Киев. Меня там родили, а потом увезли обратно в Германию. А потом мы попали в Питер, потом на Байконур, где я провeл большую часть детства.

    Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса, который по собственному желанию, опять же, из-за детства на Байконуре, пошeл служить в ракетные войска.

    В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион. Мне тогда ещe говорили: «Какой вообще «Спартак»? Ты же в армии служишь». Но меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции.

    – Откуда тогда пошла информация про «Динамо»?

    – Вы сами знаете, кто это распространял. Люди со стороны и ещe один игрок, которого я, несмотря на троллинг, по просьбе тренера вернул в «Спартак», дал отличные условия. Но пусть это будет на их совести.

    – То есть вы – болельщик «Спартака»?

    – Да. Получается, уже 42 года.

    • Федун приобрел «Спартак» в 2003 году.
    • За 16 лет при нем московский клуб один раз выиграл чемпионат России, пять раз стал серебряным призером, один раз завоевал бронзовые медали и выиграл Суперкубок страны.

    Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4753

      piligrim1986 43 минуты назад

      да все это давно известно. просто тема пошла, когда рома широков выложил фото типа, похожего на Арнольдыча, с шарфом динамо

      0
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      Рейтинг: +2275

      AtticusFinch 55 минут назад

      Всё чётко и по делу объяснил!!!Респект....А то, каюсь, сам думал, что он за Динамо Киев топит))

      1
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      Рейтинг: +813

      Mirak92 59 минут назад

      Мясные,ваш исполком,походу конявый хаахахахахаз

      -3
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      Рейтинг: +5814

      silver29 > Mirak92 56 минут назад

      Ты сам-то где обитаешь ? Вот у меня по-работе и ЦСКовцы есть и Локомотивщики, один динамик затесался... и что ? Перекинемся парой тройкой язвительных подколок и все. В чем хахаха-то ?

      4
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      Рейтинг: +5814

      silver29 1 час назад

      Да это не показатель кто за кого болеет, вон Константин Иванович Бесков играл за Динамо, а по духу и крови был спартаковцем.

      5
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      Рейтинг: +624

      Пестрый 1 час назад

      Пфу....И это только один абзац из всего того словесного поноса что изрыгнул г-н Федун! Бомбардиру теперь на целую неделю хватит писать выдержки из всего того что нагородил этот самый Федун)) Видимо дела с продажей абонементов совсем хреновые поэтому Федун и выдал такое..( читайте этот бред полностью ну если кому охота)

      0
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      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видно не зря ходят слухи, что ещё один специалист по космосу вместе со своими усами скоро перейдёт из сборной в Спартак. Наступит полный космец!

      1
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      Рейтинг: +4051

      Агасфер 1 час назад

      Хорошо,что не за ЦСКА! Сто лет ему руководить "Спартаком",передавая это право по наследству!

      1
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      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё как-то с трудом, целых 42 года, просто терпила какой-то. *****

      1
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      Рейтинг: +30508

      MaxRnD 1 час назад

      Байконурыч жжёт глаголом

      1
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      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 1 час назад

      Зря дразнили Нольтрофеичем, Байконурыч, оказывается.

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      Рейтинг: +30508

      MaxRnD > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нольтрофеича не оправдал ))

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      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 1 час назад

      )))

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      Рейтинг: +10884

      Супервайзер 1 час назад

      То что владелец клуба, может болеть за другой клуб, конечно же глупость.
      За слова Федуна о том, что " меня привлекал именно смысл спартаковского движения – ощущение свободы, какого-то протеста интеллигенции" ему низкий поклон.
      Осознают это болельщики Спартака или нет, но это главное, что нас объединяет.
      При этом вопиющие ошибки в управлении клубом и отношениями с болельщиками, конечно, заслуживают самой серьезной критики. Наивность и доверчивость? Возможно, но нам от этого не легче.

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