Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

Сегодня москвичи расторгли контракт с 32-летним футболистом.

«К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжeлую жизненную ситуацию. Никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он – мужик, как бы его на хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдeт в другой клуб, и в этом клубе он себя ещe покажет.

Всe началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, всe это бесплатно? Так не бывает. Если звeзды сжигаются, значит, кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: всe, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно, не знаю.

На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он – капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещe два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой», – сказал Федун.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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