Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

Смешно! Жалкие агентишки, кормящиеся подаяниями со стола денежных мешков, оказались сильнее представителя мощнейшей нефтяной монополии...
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
Сегодня москвичи расторгли контракт с 32-летним футболистом.
«К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжeлую жизненную ситуацию. Никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он – мужик, как бы его на хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдeт в другой клуб, и в этом клубе он себя ещe покажет.
Всe началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, всe это бесплатно? Так не бывает. Если звeзды сжигаются, значит, кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: всe, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно, не знаю.
На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он – капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещe два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой», – сказал Федун.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
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