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    Федун: «У Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили. «Спартак» Дениса поддерживал, как мог»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

    Сегодня москвичи расторгли контракт с 32-летним футболистом.

    «К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжeлую жизненную ситуацию. Никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он – мужик, как бы его на хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдeт в другой клуб, и в этом клубе он себя ещe покажет.

    Всe началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, всe это бесплатно? Так не бывает. Если звeзды сжигаются, значит, кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: всe, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно, не знаю.

    На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он – капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещe два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой», – сказал Федун.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    «Мечтаю вернуться в «Спартак» тренером, менеджером или, может, игроком». Глушаков попрощался с фанатами и командой

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4954

      prezent2017 5 минут назад

      Смешно! Жалкие агентишки, кормящиеся подаяниями со стола денежных мешков, оказались сильнее представителя мощнейшей нефтяной монополии...

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      Рейтинг: +67

      Urland 9 минут назад

      бл, так он из-за этого изображал на поле безголовую тупую курицу, вот оно че арнольдыч.....

      0
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      Рейтинг: +4042

      Агасфер 22 минуты назад

      О заказе полгода назад говорил како-то профессор-политтехнолог(то ли Соловей,то ли ещё какая птица...),видя во всём произошедшем долговременную,хорошо проплаченную и квалифицированно разработанную операцию.А реализатором выступила небесплатно Дарья.Может и так...

      0
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      Рейтинг: +3717

      3a zenit 39 минут назад

      да там нужно Федуна гнать...хотя нет,пусть будет-нам лучше.

      -1
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      Рейтинг: +519

      Гавроша 41 минуту назад

      А то, что с каррерой ругался - тоже агенты?

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      Рейтинг: +3495

      ivany4 52 минуты назад

      Вот к чему приводят подковерные игры!!
      Видимо Федуна "порадовала" продажа абонементов не предстоящий сезон, что он пошел на такой шаг с восьмеркиным. А ведь совсем недавно говорил, что он еще принесет пользу Спартаку.)))

      0
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      Рейтинг: +6555

      KLIM777 1 час назад

      Ой бедненький, агенты виноваты, сами поди напросились, он не хотел иметь с ними дела, да еще в сауну увезли и жене заставили угрожать, ой горе то какое) ой мать))

      0
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      Рейтинг: +34

      Kl0dus 1 час назад

      Если спортсмен, который должен быть примером - торгует бухлом и его рекламирует. - Карма его догоняет именно таким образом.

      2
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      Рейтинг: +13069

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну, вот и крайнего нашли. Молодец Федун. *****

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      Рейтинг: +847

      алдан2014 1 час назад

      Хозяин-барин, захотел,забашлял.

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