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     «Мечтаю вернуться в «Спартак» тренером, менеджером или, может, игроком». Глушаков попрощался с фанатами и командой

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков записал прощальное видеообращение к болельщикам, футболистам и руководству московского клуба.

    Сегодня «Спартак» и 32-летний футболист расторгли контракт по взаимному согласию.

    «Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Не хочу с сами прощаться, так как я надеюсь, и моя мечта – обратно вернуться в «Спартак»: в качестве тренера, менеджера. Я не знаю, кем. Может, еще и игроком еще вернуться.

    Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что все годы были с командой, с коллективом. За то, что мы праздновали на этом месте незабываемые минуты, мгновения чемпионского сезона.

    Я ухожу ради «Спартака». Я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду. И для меня важнее, наверное, «Спартак», чем дальнейшее что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол. Не знаю где, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего.

    Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за те проведенные годы, как мы работали вместе. Конечно, сотрудников базы, которые многое делали для нас. Руководство клуба – за доверие, за то, что поверили в меня. За то, что были всегда со мной на одной волне, можно так сказать. Все делали для команды, когда я подходил и от коллектива требовал или просил.

    Мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Одни за все и все за одного. Красно-белая семья, удачи», – сказал Глушаков.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1364

      Snek 7 минут назад

      Глушаков на пол ставки решил за Петросяна поработать?
      После того, как его болельщики бойкотировали, руководству пришлось разрывать с ним контракт... Какой тренер ало? Дениска ты совсем ё*нулся?
      З.Ы. Не удивлюсь, если Глушаков забьёт за Сочи в ворота Спартака и будет праздновать гол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4505

      батог 26 минут назад

      Уходя уходи !!! Померла так померла, прости господи !!!

      1
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      Рейтинг: +122

      партизан84 29 минут назад

      ну то что не стыдно - в этом я точно не сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +52

      RubinMF 42 минуты назад

      Хорошо бы если стал бы тренером и его слили бы игроки.

      3
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      Рейтинг: +1147

      Obojaemiy 58 минут назад

      Денис - поделись парой миллиончиков)) Устал платить ипотеку уже...

      0
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      Рейтинг: +6543

      KLIM777 58 минут назад

      это только пластической операции и корректировки данных в паспорте))

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      Рейтинг: +15554

      VVM1964 58 минут назад

      " Чувство юмора еще не покинуло его - " глумится ромашки главарь " )))

      0
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      Рейтинг: +13063

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Конечно, будет что вспомнить. Тебе всего 32, пора научиться включать мозги! """"""""

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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Это он перед зеркалом, сам с собой?
      Б.ля, его, я смотрю, все так поддерживали.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +3519

      vladik12 1 час назад

      Схожу в церковь, чтобы этого не случилось.

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