«Мечтаю вернуться в «Спартак» тренером, менеджером или, может, игроком». Глушаков попрощался с фанатами и командой

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков записал прощальное видеообращение к болельщикам, футболистам и руководству московского клуба.

Сегодня «Спартак» и 32-летний футболист расторгли контракт по взаимному согласию.

«Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Не хочу с сами прощаться, так как я надеюсь, и моя мечта – обратно вернуться в «Спартак»: в качестве тренера, менеджера. Я не знаю, кем. Может, еще и игроком еще вернуться.

Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что все годы были с командой, с коллективом. За то, что мы праздновали на этом месте незабываемые минуты, мгновения чемпионского сезона.

Я ухожу ради «Спартака». Я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду. И для меня важнее, наверное, «Спартак», чем дальнейшее что со мной будет. Я не пропаду, я буду играть в футбол. Не знаю где, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего.

Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за те проведенные годы, как мы работали вместе. Конечно, сотрудников базы, которые многое делали для нас. Руководство клуба – за доверие, за то, что поверили в меня. За то, что были всегда со мной на одной волне, можно так сказать. Все делали для команды, когда я подходил и от коллектива требовал или просил.

Мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Одни за все и все за одного. Красно-белая семья, удачи», – сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе красно-белых хавбек в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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