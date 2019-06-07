Главные новости дня. Игроков «Черноморца» наказали за сдачу матча, «Зенит» предложит Анюкову тренерскую работу

«СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты.
КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три.
«Челси» подал в CAS апелляцию на трансферный запрет.
«Спартак» продлил соглашение с Ещенко.
«Зенит» не будет продлевать контракт с Анюковым и предложит ему тренерскую работу.
Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара.
«МЮ» объявил об уходе Валенсии и Эрреры. Клуб предложил новый контракт Мате.
«Барселона» может подписать Буффона.
Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись