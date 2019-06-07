Главные новости дня. Игроков «Черноморца» наказали за сдачу матча, «Зенит» предложит Анюкову тренерскую работу

«СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты.

КДК отстранил Градиленко и Дышекова от футбола на год. Игроков «Черноморца» Резникова, Юдина и Пуляева – на три.

«Челси» подал в CAS апелляцию на трансферный запрет.

«Спартак» продлил соглашение с Ещенко.

«Зенит» не будет продлевать контракт с Анюковым и предложит ему тренерскую работу.

Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара.

«МЮ» объявил об уходе Валенсии и Эрреры. Клуб предложил новый контракт Мате.

«Барселона» может подписать Буффона.

Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись