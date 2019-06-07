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    «Спартак» продлил соглашение с Ещенко

    «Спартак» объявил о продлении контракта с правым защитником Андреем Ещенко.

    Новое соглашение москвичей с 35-летним футболистом рассчитано до июня 2020 года.

    • Россиянин выступает за красно-белых с лета 2016 года.
    • За это время Ещенко провел в составе «Спартака» 76 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • В декабре прошлого года защитник перенес операцию на крестообразных связках колена.

    Ещенко – о свисте болельщиков: «Может, и правильно, что фанаты выражали неудовольствие»

    Ещенко – о конопле: «Мне нравится запах и само растение. Могу руки потереть, понюхать и все»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +308

      Ивантеевец 4 минуты назад

      И все-таки Федун тайный мазохист. Другого объяснения данному решению не подобрать. Реброва наверное тоже продлит.

      0
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      Рейтинг: +771

      алдан2014 6 минут назад

      Старичков оставляют,значит усиления не будет.Очередное бла-бла-бла

      0
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      Рейтинг: +2738

      momwig_ 22 минуты назад

      Он согласился играть бесплатно?

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