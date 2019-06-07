«Спартак» продлил соглашение с Ещенко

И все-таки Федун тайный мазохист. Другого объяснения данному решению не подобрать. Реброва наверное тоже продлит.
«Спартак» объявил о продлении контракта с правым защитником Андреем Ещенко.
Новое соглашение москвичей с 35-летним футболистом рассчитано до июня 2020 года.
- Россиянин выступает за красно-белых с лета 2016 года.
- За это время Ещенко провел в составе «Спартака» 76 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
- В декабре прошлого года защитник перенес операцию на крестообразных связках колена.
Ещенко – о свисте болельщиков: «Может, и правильно, что фанаты выражали неудовольствие»
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