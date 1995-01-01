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    Ещенко – о конопле: «Мне нравится запах и само растение. Могу руки потереть, понюхать и все»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался в любви к конопле. По словам игрока, ему нравится запах данного растения.

    «Сколько мне было лет, когда решился сделать тату в виде листка конопли? Года два назад. Там посередине смайлик? Ну он улыбается. Кому посвящена? Никому. Просто мне нравится запах и само растение.

    Нам же нельзя [употреблять], мы проходим допинг-тест. Я могу только руки потереть, понюхать и все», – сказал Ещенко в интервью YouTube-каналу «ФУХ».

    • Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
    • В текущем сезоне 35-летний футболист провел за москвичей восемь матчей во всех турнирах.
    • Недавно защитник восстановился от травмы крестообразных связок, полученной в начале декабря.

    Источник: YouTube-канал «ФУХ»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +607

      deimos88 6 минут назад

      С кокаином такое тоже прокатывает

      1
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      Рейтинг: +2919

      порт 16 минут назад

      Вот когда завяжет с футболом, оторвётся по полной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4748

      KLIM777 17 минут назад

      Есть все сейчас средства для вывода из организма конопли) Так что все ясно почему такие отсталые ещенки и комбаровы

      1
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      Рейтинг: +13818

      VVM1964 24 минуты назад

      Однако , похоже нанюхался )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      serhio80 25 минут назад

      Интервью от 1 апреля) перепись дураков ниже)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      19831170 34 минуты назад

      А х@й не пробовал нюхать? Может тоже полюбишь этот запах.

      1
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      Рейтинг: +2594

      Агасфер 40 минут назад

      Тёр я коноплю,вдыхая запах,
      настойкой мака натирал тату,
      но тут меня Федун поставил раком,
      что я избрал профессию не ту...

      4
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      Рейтинг: +331

      Grag 41 минуту назад

      я не курил, нет, просто руки потер.

      1
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      Рейтинг: +1631

      maygli 48 минут назад

      Вот дурачок то...

      1
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      Рейтинг: +466

      jet andy 1 час назад

      Он втирает какую-то дичь.

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