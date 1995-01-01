Ещенко – о конопле: «Мне нравится запах и само растение. Могу руки потереть, понюхать и все»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался в любви к конопле. По словам игрока, ему нравится запах данного растения.

«Сколько мне было лет, когда решился сделать тату в виде листка конопли? Года два назад. Там посередине смайлик? Ну он улыбается. Кому посвящена? Никому. Просто мне нравится запах и само растение.

Нам же нельзя [употреблять], мы проходим допинг-тест. Я могу только руки потереть, понюхать и все», – сказал Ещенко в интервью YouTube-каналу «ФУХ».