Ещенко – о конопле: «Мне нравится запах и само растение. Могу руки потереть, понюхать и все»

С кокаином такое тоже прокатывает
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался в любви к конопле. По словам игрока, ему нравится запах данного растения.
«Сколько мне было лет, когда решился сделать тату в виде листка конопли? Года два назад. Там посередине смайлик? Ну он улыбается. Кому посвящена? Никому. Просто мне нравится запах и само растение.
Нам же нельзя [употреблять], мы проходим допинг-тест. Я могу только руки потереть, понюхать и все», – сказал Ещенко в интервью YouTube-каналу «ФУХ».
- Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года.
- В текущем сезоне 35-летний футболист провел за москвичей восемь матчей во всех турнирах.
- Недавно защитник восстановился от травмы крестообразных связок, полученной в начале декабря.