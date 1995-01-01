Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

Футболист вышел на поле на 88-й минуте встречи после травмы Николая Рассказова.

Для Ещенко это первая игра за пять месяцев, он восстановился после травмы колена.

— Как оцените свое возвращение на поле?

— Во многом оно получилось незапланированным и курьезным — из-за травмы Рассказова. Тренерский штаб решил предоставить мне шанс почувствовать игру, за что я очень благодарен. Кроме того, смогли добиться победы, так что чувства исключительно положительные.

— Проблемы со здоровьем остались позади?

— Раз играл, значит, проблем больше нет.

— Какой момент стал ключевым в матче?

— Полностью успокоиться смогли только после второго гола. Первый мяч был очень важен, но успеха нам не гарантировал. Тот же Зотов в начале второго тайма мог сравнять счет — неизвестно, что было бы, попади он в створ. Смогли выиграть, если бы не гол перед перерывом? Счет на табло, а остальное не так важно.

— Слышали, как болельщики свистели команде?

— Может, и правильно, что фанаты таким образом выражали неудовольствие. «Енисей» остался в меньшинстве и при этом создавал моменты у наших ворот. Нам следовало сыграть более агрессивно, добивать соперника и делать счет более крупным. Болельщики продемонстрировали свое отношение к тому, что мы этого не сделали.

— «Зенит» уже не упустит чемпионство?

— Шансы пока остаются, но говорить об этом нет смысла. Нужно брать свои очки.

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