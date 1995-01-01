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    Ещенко – о свисте болельщиков: «Может, и правильно, что фанаты выражали неудовольствие» 

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

    • Футболист вышел на поле на 88-й минуте встречи после травмы Николая Рассказова.
    • Для Ещенко это первая игра за пять месяцев, он восстановился после травмы колена.

    — Как оцените свое возвращение на поле?

    — Во многом оно получилось незапланированным и курьезным — из-за травмы Рассказова. Тренерский штаб решил предоставить мне шанс почувствовать игру, за что я очень благодарен. Кроме того, смогли добиться победы, так что чувства исключительно положительные.

    — Проблемы со здоровьем остались позади?

    — Раз играл, значит, проблем больше нет.

    — Какой момент стал ключевым в матче?

    — Полностью успокоиться смогли только после второго гола. Первый мяч был очень важен, но успеха нам не гарантировал. Тот же Зотов в начале второго тайма мог сравнять счет — неизвестно, что было бы, попади он в створ. Смогли выиграть, если бы не гол перед перерывом? Счет на табло, а остальное не так важно.

    — Слышали, как болельщики свистели команде?

    — Может, и правильно, что фанаты таким образом выражали неудовольствие. «Енисей» остался в меньшинстве и при этом создавал моменты у наших ворот. Нам следовало сыграть более агрессивно, добивать соперника и делать счет более крупным. Болельщики продемонстрировали свое отношение к тому, что мы этого не сделали.

    — «Зенит» уже не упустит чемпионство?

    — Шансы пока остаются, но говорить об этом нет смысла. Нужно брать свои очки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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