Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).
- Футболист вышел на поле на 88-й минуте встречи после травмы Николая Рассказова.
- Для Ещенко это первая игра за пять месяцев, он восстановился после травмы колена.
— Как оцените свое возвращение на поле?
— Во многом оно получилось незапланированным и курьезным — из-за травмы Рассказова. Тренерский штаб решил предоставить мне шанс почувствовать игру, за что я очень благодарен. Кроме того, смогли добиться победы, так что чувства исключительно положительные.
— Проблемы со здоровьем остались позади?
— Раз играл, значит, проблем больше нет.
— Какой момент стал ключевым в матче?
— Полностью успокоиться смогли только после второго гола. Первый мяч был очень важен, но успеха нам не гарантировал. Тот же Зотов в начале второго тайма мог сравнять счет — неизвестно, что было бы, попади он в створ. Смогли выиграть, если бы не гол перед перерывом? Счет на табло, а остальное не так важно.
— Слышали, как болельщики свистели команде?
— Может, и правильно, что фанаты таким образом выражали неудовольствие. «Енисей» остался в меньшинстве и при этом создавал моменты у наших ворот. Нам следовало сыграть более агрессивно, добивать соперника и делать счет более крупным. Болельщики продемонстрировали свое отношение к тому, что мы этого не сделали.
— «Зенит» уже не упустит чемпионство?
— Шансы пока остаются, но говорить об этом нет смысла. Нужно брать свои очки.
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