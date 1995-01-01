«Барселона» может подписать Буффона

Ну,для Буффона такой вариант не самый плохой,не столь много матчей играть в сезоне,плюс неплохая зп,плюс наверняка трофеи,для Барсы,сомнительно,но,на подмену сгодится,молодые вратари захотят больше играть,а Буффон,как раз подходит для подмены
Бывший голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может перебраться в чемпионат Испании.
Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, итальянца может подписать «Барселона». Каталонцы рассматривают 41-летнего футболиста как дублера Марка-Андре тер Стегена.
По информации источника, вратарь также имеет предложения из Китая, Германии и Турции. В частности, от «Фенербахче».
Кроме того, Буффоном интересуются итальянские клубы. Сам игрок пока находится в ожидании и оценивает варианты продолжения карьеры.
- Буффон покинул «ПСЖ» 5 июня.
- В парижский клуб он перешел из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.
- В минувшем сезоне итальянец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции
«Брешиа» сделала предложение Буффону