«Барселона» может подписать Буффона

Бывший голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может перебраться в чемпионат Испании.

Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, итальянца может подписать «Барселона». Каталонцы рассматривают 41-летнего футболиста как дублера Марка-Андре тер Стегена.

По информации источника, вратарь также имеет предложения из Китая, Германии и Турции. В частности, от «Фенербахче».

Кроме того, Буффоном интересуются итальянские клубы. Сам игрок пока находится в ожидании и оценивает варианты продолжения карьеры.

Буффон покинул «ПСЖ» 5 июня.

В парижский клуб он перешел из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.

В минувшем сезоне итальянец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции

«Брешиа» сделала предложение Буффону