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    «Барселона» может подписать Буффона

    Бывший голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может перебраться в чемпионат Испании.

    Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, итальянца может подписать «Барселона». Каталонцы рассматривают 41-летнего футболиста как дублера Марка-Андре тер Стегена.

    По информации источника, вратарь также имеет предложения из Китая, Германии и Турции. В частности, от «Фенербахче».

    Кроме того, Буффоном интересуются итальянские клубы. Сам игрок пока находится в ожидании и оценивает варианты продолжения карьеры.

    • Буффон покинул «ПСЖ» 5 июня.
    • В парижский клуб он перешел из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.
    • В минувшем сезоне итальянец провел за парижан 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции

    «Брешиа» сделала предложение Буффону

    Источник: Сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5813

      Asbjorn 7 минут назад

      Ну,для Буффона такой вариант не самый плохой,не столь много матчей играть в сезоне,плюс неплохая зп,плюс наверняка трофеи,для Барсы,сомнительно,но,на подмену сгодится,молодые вратари захотят больше играть,а Буффон,как раз подходит для подмены

      0
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      Рейтинг: +773

      Derzkiy1 11 минут назад

      Непонятные трансферы Барсы продолжаются

      0
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      Рейтинг: +837

      xColaz 22 минуты назад

      Неожиданно. Если только на 3-4 сезона)

      1
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      Рейтинг: +793

      CSKA471 32 минуты назад

      Ему необходим трофей ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +2738

      momwig_ 33 минуты назад

      Если это не утка - это самая шикарная "пенсия", которую я когда-либо видел.

      2
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      Рейтинг: +418

      Киркинитидец 42 минуты назад

      а Черчесова вам не надо...?

      0
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      Рейтинг: +920

      Dizayner 47 минут назад

      и даже через 20 лет на Буффонище есть спрос)) красава, однажды ты вернешься в Юве, непременно

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