«Брешиа» сделала предложение Буффону

Экс-голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может вернуться в Италию.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 41-летний футболист получил от серьезное предложение от «Брешиа». Также вратарем интересуются «Лацио» и «Дженоа».

По итогам сезона-2018/19 «Брешиа» вышла в Серию А.

Буффон покинул «ПСЖ» вчера, 5 июня.

Итальянец перешел в парижский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.

В минувшем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции

«Прощай и спасибо большое за все». «ПСЖ» объявил об уходе Буффона