Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Брешиа» сделала предложение Буффону

    Экс-голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может вернуться в Италию.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 41-летний футболист получил от серьезное предложение от «Брешиа». Также вратарем интересуются «Лацио» и «Дженоа».

    По итогам сезона-2018/19 «Брешиа» вышла в Серию А.

    • Буффон покинул «ПСЖ» вчера, 5 июня.
    • Итальянец перешел в парижский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.
    • В минувшем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции

    «Прощай и спасибо большое за все». «ПСЖ» объявил об уходе Буффона

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6254

      KLIM777 2 часа назад

      Он уже никакой на воротах

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru