«Брешиа» сделала предложение Буффону

Он уже никакой на воротах
Экс-голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может вернуться в Италию.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 41-летний футболист получил от серьезное предложение от «Брешиа». Также вратарем интересуются «Лацио» и «Дженоа».
По итогам сезона-2018/19 «Брешиа» вышла в Серию А.
- Буффон покинул «ПСЖ» вчера, 5 июня.
- Итальянец перешел в парижский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2018 года.
- В минувшем сезоне голкипер провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль), пропустил 25 голов и выиграл чемпионат Франции
«Прощай и спасибо большое за все». «ПСЖ» объявил об уходе Буффона