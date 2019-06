«Прощай и спасибо большое за все». «ПСЖ» объявил об уходе Буффона

«ПСЖ» объявил об уходе из команды голкипера Джанлуиджи Буффона. Стороны приняли взаимное решение не активировать опцию продления в контракте 41-летнего футболиста.

«Джентльмен на поле и за его пределами и необыкновенный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем!

Прощай и спасибо большое за все, Джанлуиджи Буффон», – говорится в сообщении парижан в твиттере.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon pic.twitter.com/l4xrZOA8cf