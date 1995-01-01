«Зенит» не будет продлевать контракт с Анюковым и предложит ему тренерскую работу

зря ещё год мог бы поиграть и покапитанить, чем он хуже Ивановича или Жиркова,который больше лечится чем играет
«Зенит» не будет продлевать контракт с защитником Александром Анюковым.
По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба предложит 36-летнему футболисту тренерский пост в клубной системе.
Соглашение россиянина с петербуржцами истекает в этом месяце.
- Анюков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2005 году.
- За это время он провел за петербургскую команду 403 матча, забил 13 голов и сделал 26 результативных передач.
- В составе «Зенита»,защитник стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.