«Зенит» не будет продлевать контракт с Анюковым и предложит ему тренерскую работу

«Зенит» не будет продлевать контракт с защитником Александром Анюковым.

По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба предложит 36-летнему футболисту тренерский пост в клубной системе.

Соглашение россиянина с петербуржцами истекает в этом месяце.