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    «Зенит» не будет продлевать контракт с Анюковым и предложит ему тренерскую работу

    «Зенит» не будет продлевать контракт с защитником Александром Анюковым.

    По информации «Спорт-Экспресс», руководство клуба предложит 36-летнему футболисту тренерский пост в клубной системе.

    Соглашение россиянина с петербуржцами истекает в этом месяце.

    • Анюков перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2005 году.
    • За это время он провел за петербургскую команду 403 матча, забил 13 голов и сделал 26 результативных передач.
    • В составе «Зенита»,защитник стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9645

      Garrincha58 54 секунды назад

      зря ещё год мог бы поиграть и покапитанить, чем он хуже Ивановича или Жиркова,который больше лечится чем играет

      0
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      Рейтинг: +551

      Taps 1 минуту назад

      Достойно.
      Ждём прощальный матч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13010

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Товарищ Ан-22, а может назад в Самару?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +747

      Den Bull 47 минут назад

      Саша спасибо за всё! Будем рады видеть в качестве хорошего тренера!

      1
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      Рейтинг: +3932

      Агасфер 1 час назад

      Ладно,если не выбросят вообще.

      0
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      Рейтинг: +6660

      parevg 1 час назад

      Логично, время пришло, теперь по стопам Зырянова.

      0
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      Рейтинг: +4924

      prezent2017 2 часа назад

      Жалко! Саша мог бы поиграть еще!

      -1
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      Рейтинг: +747

      Den Bull > prezent2017 47 минут назад

      На таком уровне уже хватает

      1
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