«СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты

По информации «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.

Как утверждает источник, петербуржцы предложат 33-летнему футболисту компенсацию, которая равняется половине зарплаты игрока за оставшийся по договору срок – примерно 1,5 миллиона евро.

При этом за два полных года итальянец может заработать в «Зените» с учетом подписного бонуса 13 миллионов евро.

Решению «Зенита» досрочно прекратить сотрудничество с Маркизио поспособствовало несоблюдение им рекомендаций клубных врачей по тактике восстановления после операции на колене.

В последний раз полузащитник появлялся на поле в декабре прошлого года.