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    «СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты

    По информации «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.

    Как утверждает источник, петербуржцы предложат 33-летнему футболисту компенсацию, которая равняется половине зарплаты игрока за оставшийся по договору срок – примерно 1,5 миллиона евро.

    При этом за два полных года итальянец может заработать в «Зените» с учетом подписного бонуса 13 миллионов евро.

    Решению «Зенита» досрочно прекратить сотрудничество с Маркизио поспособствовало несоблюдение им рекомендаций клубных врачей по тактике восстановления после операции на колене.

    В последний раз полузащитник появлялся на поле в декабре прошлого года.

    • Маркизио перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
    • В сезоне-2018/19 он сыграл в 15-ти матчах во всех турнирах и забил два гола.
    • Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9645

      Garrincha58 4 минуты назад

      хитрые итальяшки типа Капелло и Маркиза и Спаллетти тоже получил отступные не малые да и Манчини наверное тоже

      1
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      Рейтинг: +551

      Taps 4 минуты назад

      Нехило получать бабло ничего не делая.
      Миллер, вспомни о русском народе !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29559

      portero 30 минут назад

      кто то неплохо заработал, не только Маризио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Мы ЦСКА 36 минут назад

      отмыли бабло

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +747

      Den Bull 43 минуты назад

      Спрашивается нафига вообще нужен был пенсионер??? Полностью бы разогнал селекционку Зины!

      3
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      Рейтинг: +3932

      Агасфер 1 час назад

      Бесплатный сыр в мышеловке сработал! Теперь питерманам ссылаться на "бесплатность" сложно.Как там в советской оперетте пели :"...можно запросто принять актёра в труппу,а уволить,а уволить-чёрта с два! Мой родной профком не даст меня в обиду,слава богу,есть законы по труду,даже если и на пенсию я выйду,буду петь свои два месяца в году!".
      Причём,вельми не бесплатно...

      1
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      Рейтинг: +3472

      la verdad 1 час назад

      Да этим газососам 13 лямов, что нам 13 копеек.
      Деньги то не свои. Будет мало денег - опять в карман налогоплательщиков руку по локоть засунут.

      0
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      Рейтинг: +391

      KPCCSPB > la verdad 1 час назад

      Докажи, что деньги не акционеров, а потом уже свои 100 рублей отстаивай, а не налог в 13%, а скоро и 18 будет.

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      Рейтинг: +6660

      parevg 2 часа назад

      Сами лоханулись, сами заплатят, сами виноваты.
      А газпром этого даже не заметит

      0
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      Рейтинг: +4924

      prezent2017 2 часа назад

      Врюхались с этим пенсом-симулянтом. Осторожнее надо быть!

      2
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      Рейтинг: +6290

      KLIM777 2 часа назад

      да, выгнать селекционеров и всех . кто был причастен к такому трансферу унылому.

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