«СЭ»: «Зенит» хочет договориться с Маркизио о расторжении контракта за половину зарплаты

хитрые итальяшки типа Капелло и Маркиза и Спаллетти тоже получил отступные не малые да и Манчини наверное тоже
По информации «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.
Как утверждает источник, петербуржцы предложат 33-летнему футболисту компенсацию, которая равняется половине зарплаты игрока за оставшийся по договору срок – примерно 1,5 миллиона евро.
При этом за два полных года итальянец может заработать в «Зените» с учетом подписного бонуса 13 миллионов евро.
Решению «Зенита» досрочно прекратить сотрудничество с Маркизио поспособствовало несоблюдение им рекомендаций клубных врачей по тактике восстановления после операции на колене.
В последний раз полузащитник появлялся на поле в декабре прошлого года.
- Маркизио перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
- В сезоне-2018/19 он сыграл в 15-ти матчах во всех турнирах и забил два гола.
- Контракт хавбека с «Зенитом» рассчитан до июня 2020 года.