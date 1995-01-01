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    Бразилия лидирует по числу своих игроков в других лигах. Россия – на 24 месте

    Твиттер-аккаунт SoccerDataVEN со ссылкой на отчет CIES Football Observatory опубликовал список стран с наибольшим количеством своих футболистов в других чемпионатах.

    Возглавила рейтинг Бразилия. 1332 игрока из этой страны выступают в зарубежных лигах. На втором месте расположилась Франция – 867, замкнула тройку Аргентина – 820.

    В первую десятку также вошли Сербия (458), Англия (431), Испания (427), Германия (394), Колумбия (382), Хорватия (374) и Нигерия (361).

    Россия занимает по этому показателю 24-е место – 154 игрока.

    Речь идет только о футболистах, выступающих в высших дивизионах.

    Источник: Твиттер-аккаунт SoccerDataVEN

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии16
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      Рейтинг: +719

      Den Bull 40 минут назад

      Наши где играют? В каких нибудь 5-6 дивизионах?)

      0
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 1 час назад

      154? это много даже я думал головин там, комля, черышев, да этот из запаса бенфики

      1
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...в других лигах"..надо бы расштфровать))))
      Согласитесь - делегировать сто игроков в АПЛ, это одно, а сто в Монголию, это другое)))
      Вот, например, где играют 100 россиян С КОНЦА СПИСКА?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      olmok 1 час назад

      еще дзюба хочет в апл - может будем ближе к лидерам

      1
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      Рейтинг: +1130

      zritelx 2 часа назад

      Таити, Таити - нас и здесь , игроков, неплохо кормят.

      0
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      Рейтинг: +12970

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Маленькая Сербия - это круто!!!

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      Рейтинг: +162

      99-й 2 часа назад

      Кто эти люди?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1619

      Dellleone > 99-й 2 часа назад

      Головин, Комличенко, Караваев.
      Остальных 151 не знаю ))))
      Мёртвые души, классика возвращается ))))

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      Рейтинг: +1130

      zritelx > Dellleone 2 часа назад

      По инфе с экранов тв, наши есть и в Монголии, Вьетнаме.

      0
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan > Dellleone 1 час назад

      )))+

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      Рейтинг: +1619

      Dellleone > zritelx 16 минут назад

      Отличный тост " За наших в Монголии "

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      Рейтинг: +4129

      ilichkadr 2 часа назад

      124 игрока выступают в высших дивизионах!? По моим данным - 24 человека.

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      Рейтинг: +73

      GSmall > ilichkadr 2 часа назад

      Страны типа сан марино,вьетнама,бангладеша и тд посчитай)

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      Рейтинг: +4129

      ilichkadr > GSmall 2 часа назад

      Не, эти не в счёт. Речь идет только о футболистах, выступающих в высших дивизионах. Если говорить обо всех, то только в Германии играют больше сотни российских футболистов, все – в глубинных дивизионах.

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      Рейтинг: +1271

      VGreen > GSmall 2 часа назад

      необязательно так далеко ходить - в чемпионатах стран СНГ и Прибалтики куча российских футболистов-ноунеймов

      0
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      Рейтинг: +1448

      absent32 3 часа назад

      что за хрень?)))

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