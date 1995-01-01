Бразилия лидирует по числу своих игроков в других лигах. Россия – на 24 месте

Твиттер-аккаунт SoccerDataVEN со ссылкой на отчет CIES Football Observatory опубликовал список стран с наибольшим количеством своих футболистов в других чемпионатах.

Возглавила рейтинг Бразилия. 1332 игрока из этой страны выступают в зарубежных лигах. На втором месте расположилась Франция – 867, замкнула тройку Аргентина – 820.

В первую десятку также вошли Сербия (458), Англия (431), Испания (427), Германия (394), Колумбия (382), Хорватия (374) и Нигерия (361).

Россия занимает по этому показателю 24-е место – 154 игрока.

Речь идет только о футболистах, выступающих в высших дивизионах.