Зотов: «В 2012 году «Алании» выделили 40 миллионов долларов, в 2014-м зафиксировали долги свыше 2,5 миллиарда рублей»

Александр Зотов, директор профсоюза футболистов, рассказал в интервью Евгению Савину о ситуации в «Алании» в 2014 году.

– В феврале 2014 года «Алания» снялась с ФНЛ. Когда у клуба начались проблемы?

– В 2012 году в «Аланию» пришел большой спонсор, «Русгидро». Были выделены огромные деньги, и, наверное, неправильное расходование этих денег привело к этой ситуации. В первый же год было выделено 40 миллионов долларов, а буквально в 2014 году у клуба зафиксировали свыше 2,5 миллиарда рублей долгов по тому курсу. Это фантастические деньги.

– 40 миллионов было потрачено и плюс еще долгов осталось 2 миллиарда?

– Да. В 2012-2013, если посмотреть отчетность, то в одном году раз в пять выросла трансферная активность клуба. Было свыше 20 футболистов приобретено, свыше 20 футболистов расторгли договоры. Причем многие из тех, с кем заключили, тут же уходили, сыграв три-четыре игры. Поэтому выплачивались огромные агентские. Суммарно агентские превышают сумму трансферов и зарплаты тех футболистов, за которые эти агентские были выплачены.

– Мера, румынский. На нем в общей сложности агенты заработали 3-4 миллиона долларов. Вы назвали это схемой. Вы можете коротко объяснить, как эта схема работает? Вы знаете, сколько там была агентская комиссия?

– Там большую часть была агентская комиссия. Я точную цифру сейчас не воспроизведу, но большая часть из этих денег – агентская комиссия. А дальше вопрос – что с этой агентской комиссией происходит.

Другой вопрос, что три игры человек сыграл, дальше был объявлен профнепригодным, и с ним расстались. И по такой схеме было игроков пять-шесть в «Алании» как минимум.

– Сколько раз вы звонили в РФС и говорили: «Ребята, профсоюз вам говорит: «Проснитесь, скоро у «Алании» будут проблемы»?

– Звонили, писали, многократно говорили об этом. К сожалению, ничего не происходило. Единственное, что произошло – клуб через год прекратил существование, и ребята, которые были, которые играли за него, не получили зарплаты.

– Вы знаете, какая сумма долга перед игроками осталась после банкротства?

– Если я правильно помню, что-то порядка 400-500 миллионов рублей. Но мне кажется, на самом деле там сумма была больше. Это только из того, что мы смогли установить.