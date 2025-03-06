Стало известно, что Селихова не устраивало в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал зимний разрыв контракта с вратарем Александром Селиховым.

– Не до конца понятна ситуация с Селиховым. Почему ушел Александр?

– Тут нет какого-то сложного объяснения. Александр был недоволен игровым временем, которое он получал в команде. На мой взгляд, ему предоставлялись возможности, он играл в Кубке достаточно много.

Тем не менее, он был недоволен тем количеством игрового времени, которое получал. Это было совместное решение, мы пошли ему навстречу. Он хотел найти команду, в которой бы играл в каждом матче.