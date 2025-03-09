Ари раскрыл совет от Галицкого, который он проигнорировал

Бывший игрок сборной России Ари хотел бы пообщаться с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Мне бы хотелось поговорить с ним – не про бизнес даже, про жизнь. Узнать, как у него дела, как здоровье. Галицкий – топ. Я брал пример с «Краснодара», когда начинал свой проект в Бразилии. Хотя он мне однажды сказал: «Ари, не надо покупать футбольный клуб. Инвестируй в другой бизнес».

Но мы мыслим с ним одинаково. Я тоже люблю помогать детям осуществлять их мечты. Когда меня не станет, я не унесу с собой то, что заработал в футболе. Когда я начал вкладывать деньги в свою команду, все говорили: «Ты сумасшедший».

А я отвечал: «Помните того полуголодного паренька из фавел, у которого даже бутс не было? Видели, как он плакал, когда подписал первый профессиональный контракт?». Меня вдохновляют такие истории. Для Галицкого футбол – это тоже про душу, а не про деньги», – сказал Ари.