«Ротор» перенес домашний матч Первой лиги из Волгограда в Калининград

«Ротор» не сможет принять «Сокол» в 24-м туре Первой лиги (17 марта) на своем поле. Причина – неготовность газона.

10 марта «Ротор» в 23-м туре сыграет в Калининграде с «Балтикой» и там же через неделю проведет домашнюю встречу с «Соколом».

«Во-первых, я бы хотел поблагодарить дирекцию «Ростех Арены» и генерального директора «Балтики» Равиля Камильевича Измайлова, что они согласились принять наш матч с «Соколом». Во-вторых, мы рассмотрели большое количество вариантов, куда можно было бы перенести наш домашний матч, но по различным причинам от них пришлось отказаться.

Остановили свой выбор на Калининграде, поскольку туром ранее проводим там выездную игру. Команда останется в этом замечательном городе, будет готовиться в недельном цикле, мы исключим ненужные перелeты. Прошу всех болельщиков отнестись с пониманием и поддерживать ребят как дома, так и на трибунах. Вперeд, сине-голубые!» – сказал генеральный директор «Ротора» Павел Никитин.