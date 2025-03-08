В последних 6 матчах Первой лиги забит 1 гол

Первый сегодняшний матч 23-го тура Первой лиги «Енисей» – «Родина» закончился вничью 0:0.
В последних шести играх турнира был забит всего 1 гол.
Днем ранее нулевой ничьей закончилась встреча «Черноморец» – «Арсенал».
Также с результатом 0:0 закончились две заключительные игры 22-го тура 3 марта: «Сочи» – «Сокол» и «Ротор» – «Урал».
Две последних по времени встречи 2 марта «Балтика» – «Шинник» и «Родина» – «Тюмень» завершились со счетом 0:0 и 0:1 соответственно.
- Перед этим в игре «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» тоже был забит 1 гол – 0:1.
- После возобновления сезона 1 марта в Первой лиге было забито 10 мячей в 11 играх. Только в двух из них отличились обе команды.
Источник: «Бомбардир»