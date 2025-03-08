В последних 6 матчах Первой лиги забит 1 гол

Первый сегодняшний матч 23-го тура Первой лиги «Енисей» – «Родина» закончился вничью 0:0.

В последних шести играх турнира был забит всего 1 гол.

Днем ранее нулевой ничьей закончилась встреча «Черноморец» – «Арсенал».

Также с результатом 0:0 закончились две заключительные игры 22-го тура 3 марта: «Сочи» – «Сокол» и «Ротор» – «Урал».

Две последних по времени встречи 2 марта «Балтика» – «Шинник» и «Родина» – «Тюмень» завершились со счетом 0:0 и 0:1 соответственно.