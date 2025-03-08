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В последних 6 матчах Первой лиги забит 1 гол

Сегодня, 14:38

Первый сегодняшний матч 23-го тура Первой лиги «Енисей»«Родина» закончился вничью 0:0.

В последних шести играх турнира был забит всего 1 гол.

Днем ранее нулевой ничьей закончилась встреча «Черноморец»«Арсенал».

Также с результатом 0:0 закончились две заключительные игры 22-го тура 3 марта: «Сочи»«Сокол» и «Ротор»«Урал».

Две последних по времени встречи 2 марта «Балтика»«Шинник» и «Родина» – «Тюмень» завершились со счетом 0:0 и 0:1 соответственно.

  • Перед этим в игре «Нефтехимик»«СКА-Хабаровск» тоже был забит 1 гол – 0:1.
  • После возобновления сезона 1 марта в Первой лиге было забито 10 мячей в 11 играх. Только в двух из них отличились обе команды.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Енисей
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