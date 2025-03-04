Тихонов вспомнил о работе в тренерском штабе Карпина в «Спартаке»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о начале тренерской карьеры.

54-летний специалист работал в «Спартаке» в сезоне-2011/12.

Он входил в тренерский штаб Валерия Карпина.

– Замечали ли вы для себя уже во время игровой карьеры какие-то нюансы тренерской работы?

– Нет, вообще не думал. Некоторые тренеры, я знаю, у нас Виктор Булатов – он конспектировал тренировки. У меня такого не было. Я играл до конца футбольной карьеры.

Когда меня Валерий Карпин позвал к себе помогать, я понял, что ничего не знаю о футболе.

То есть я играл в него 20 лет, но как ведется это изнутри, как строится работа – понял, что ничего не понимаю и не знаю.

Поэтому я три года учился категории B, потом категория А и категории Pro.