Главные новости дня. Объявлен новый состав сборной России, Цорн – генеральный директор «Спартака»

Селюк: «Яя Туре может прийти в «Тамбов».

«Спартак»: Михайлов назначен заместителем Федуна, Цорн – генеральным директором.

Бакаев, Чернов, Обляков и Комличенко – в расширенном списке сборной России для подготовки к играм с Сан-Марино и Кипром.

Впервые в истории чемпионатов Англии вся тройка лучших бомбардиров представлена Африкой.

Матч против «Пармы» станет для Де Росси последним в «Роме». Полузащитник провел в клубе 19 лет.

Mash: Глушаков распространял информацию о проблемах «Спартака».

«Ростов» – Егорову: «Обращаемся в очередной раз с просьбой навести порядок в департаменте судейства».

Sports.ru: Денисов покинул расположение «Локомотива» из-за конфликта с Семиным.

Почему Сафонова не взяли в сборную России