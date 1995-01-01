Матч против «Пармы» станет для Де Росси последним в «Роме». Полузащитник провел в клубе 19 лет

Аж в сердце ёкнуло от такой новости. Не могу представить его в другой команде, если и уходить, то только на покой
Официальный сайт «Ромы» анонсировал уход из клуба Даниэле Де Росси.
«Почти 18 лет назад местный тинейджер Даниэле Де Росси дебютировал в игре с «Андерлехтом», а уже совсем скоро 35-летний капитан выведет команду на свой последний матч в футболке «джаллоросси» – против «Пармы». Это будет конец эпохи», – сообщила пресс-служба римлян.
О завершении игровой карьеры ни футболист, ни официальный сайт римлян еще не сообщал.
- Де Росси перешел из академии «Остиамаре» к римлянам в 2000-м году.
- За 19 лет полузащитник сыграл за «Рому» в 615 матчах, забил 63 гола и отдал 54 ассиста.
Daniele De Rossi, Romanista. pic.twitter.com/AXSvYgwMWB— AS Roma English (@ASRomaEN) 14 мая 2019 г.