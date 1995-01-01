Матч против «Пармы» станет для Де Росси последним в «Роме». Полузащитник провел в клубе 19 лет

Официальный сайт «Ромы» анонсировал уход из клуба Даниэле Де Росси.

«Почти 18 лет назад местный тинейджер Даниэле Де Росси дебютировал в игре с «Андерлехтом», а уже совсем скоро 35-летний капитан выведет команду на свой последний матч в футболке «джаллоросси» – против «Пармы». Это будет конец эпохи», – сообщила пресс-служба римлян.

О завершении игровой карьеры ни футболист, ни официальный сайт римлян еще не сообщал.