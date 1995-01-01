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    Матч против «Пармы» станет для Де Росси последним в «Роме». Полузащитник провел в клубе 19 лет

    Официальный сайт «Ромы» анонсировал уход из клуба Даниэле Де Росси.

    «Почти 18 лет назад местный тинейджер Даниэле Де Росси дебютировал в игре с «Андерлехтом», а уже совсем скоро 35-летний капитан выведет команду на свой последний матч в футболке «джаллоросси» – против «Пармы». Это будет конец эпохи», – сообщила пресс-служба римлян.

    О завершении игровой карьеры ни футболист, ни официальный сайт римлян еще не сообщал.

    • Де Росси перешел из академии «Остиамаре» к римлянам в 2000-м году.
    • За 19 лет полузащитник сыграл за «Рому» в 615 матчах, забил 63 гола и отдал 54 ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      PFC CSKA MOSCOW 39 минут назад

      Аж в сердце ёкнуло от такой новости. Не могу представить его в другой команде, если и уходить, то только на покой

      0
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      Рейтинг: +138

      Ашет Арбузян 1 час назад

      в Зенит

      0
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      Рейтинг: +737

      Dizayner 1 час назад

      из серии почувствуй себя старым, я блин помню этот его самый дебют))

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