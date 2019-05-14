«Ростов» – Егорову: «Обращаемся в очередной раз с просьбой навести порядок в департаменте судейства»

Егоров как всегда выкрутится.А на самом деле в РПЛ трудно сейчас найти арбитра отвечающего своими профессиональными качествами.
«Ростов» опубликовал обращение к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.
ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», – говорится в сообщении ростовчан на странице в «Вконтакте».
- После 28-ми туров желто-синие занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» потерял шансы на попадание в еврокубки.
- Ранее ростовчане попросили Егорова обратить внимание на результативные ошибки Михаила Вилкова в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом».