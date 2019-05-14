«Ростов» – Егорову: «Обращаемся в очередной раз с просьбой навести порядок в департаменте судейства»

«Ростов» опубликовал обращение к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», – говорится в сообщении ростовчан на странице в «Вконтакте».