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    «Ростов» – Егорову: «Обращаемся в очередной раз с просьбой навести порядок в департаменте судейства»

    «Ростов» опубликовал обращение к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    «Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

    ФК «Ростов» надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», – говорится в сообщении ростовчан на странице в «Вконтакте».

    • После 28-ми туров желто-синие занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» потерял шансы на попадание в еврокубки.
    • Ранее ростовчане попросили Егорова обратить внимание на результативные ошибки Михаила Вилкова в матче 24-го тура РПЛ с «Оренбургом».

    Источник: Группа «Ростова» в «Вконтакте»

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    14.05.2019 15:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 10:09

      Егоров как всегда выкрутится.А на самом деле в РПЛ трудно сейчас найти арбитра отвечающего своими профессиональными качествами.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Агасфер 14 мая, 18:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Егоров наведёт порядок,то капитан вашей команды будет удаляться через тур.И отменят гол после паса из-за пределов поля в московском матче с ЦСКА.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +30185

      MaxRnD > Агасфер 14 мая, 21:40

      Странно, а Вернблума в своё время почему-то через тур не удаляли и жупел из него не делали. Недоработка какая-то ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 14 мая, 18:18

      а вы что не будете опять сливать? это не перед соседями понты гнуть тут три очка надо отдать легко

      -3
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      ...
      Рейтинг: +30185

      MaxRnD > Вальдемар IV 14 мая, 21:29

      А прямую причинно-следственную связь между таким вот безобразным судейством и так называемыми "сливами" ты проследить не в состоянии ?
      Тагил форева ?

      3
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      Рейтинг: +2383

      владимир миронов 14 мая, 17:50

      Ростов показал судьям желтую карточку. Надо напрямую красную.

      3
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 14 мая, 17:39

      Да уж, факты судейского невежества потрясающие.

      4
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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 14 мая, 16:52

      В жизни всё взаимосвязано, поэтому без связей лучше и не жить. Какие футболисты такие и судьи, а мы при этом зрители.

      2
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      Рейтинг: +403

      klim2m 14 мая, 15:41

      на так на всякий случай напоминают мол харе хамить )))

      2
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