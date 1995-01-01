«Ростов»: «Обращаем внимание РФС на результативные ошибки судьи в матче с «Оренбургом»

«Ростов» выступил с обращением к департаменту судейства и инспектирования РФС с просьбой обратить внимание на действия главного арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:3) Михаила Вилкова.

По мнению желто-синих, соперник забил два гола с нарушением правил.

«Футбольный клуб «Ростов» обращает внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые результативные ошибки судьи в матче 24-тура «Оренбург» – «Ростов».

Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения «вне игры», что несомненно повлияло на итоговый результат матча.

Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при объективном судействе», – говорится в заявлении ростовчан.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» идет на шестой строчке.