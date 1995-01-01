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    «Ростов»: «Обращаем внимание РФС на результативные ошибки судьи в матче с «Оренбургом»

    «Ростов» выступил с обращением к департаменту судейства и инспектирования РФС с просьбой обратить внимание на действия главного арбитра матча 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:3) Михаила Вилкова.

    По мнению желто-синих, соперник забил два гола с нарушением правил.

    «Футбольный клуб «Ростов» обращает внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые результативные ошибки судьи в матче 24-тура «Оренбург» – «Ростов».

    Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения «вне игры», что несомненно повлияло на итоговый результат матча.

    Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при объективном судействе», – говорится в заявлении ростовчан.

    «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» идет на шестой строчке.

    Источник: Группа «Ростова» в «Вконтакте»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +529

      Жёлто-синий 27 минут назад

      Понятно что тут не всё чисто. С таким судейством всё с пятёркой понятно

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      Рейтинг: +29281

      MaxRnD 1 час назад

      Кроме вне игры, явные нарушения:
      на Чернове, на Шомуродове, рука либо в штрафной, либо на самой линии ??? Что это вообще было ???
      Матч ничего не решал, Вилков ни одним, ни другим не симпатизирует, тогда непрофессионализм ?

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