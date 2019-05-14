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    Селюк: «Яя Туре может прийти в «Тамбов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил о готовности привести в «Тамбов» шесть африканских легионеров, в том числе бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

    «Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.

    И Яя (Туре – примечание «Бомбардира») может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность», – сказал Селюк.

    • «Тамбов» впервые в истории вышел в РПЛ.
    • Ранее Селюк сообщил, что в тамбовском клубе продолжат карьеру два его клиента – нигерийский хавбек Мохаммед Усман и ивуарийский форвард Мохамед Конате.
    • Яя Туре с декабря прошлого года является свободным агентом. Его последним клубом был греческий «Олимпиакос».

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    14.05.2019 21:27
    Комментарии22
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 16:11

      Как агент Селюк выполняет свою работу. Для него главное получить выгоду.

      0
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      Рейтинг: +54

      RJM555 15 мая, 09:29

      Африканцы готовы играть за хлеб и воду и Яя Туре в том числе......что-то этот агент не договаривает.

      2
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      Рейтинг: +506

      Борат 15 мая, 07:43

      Уже жду дебют Тамбова в рпл)))

      -1
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      Рейтинг: +1154

      Бухбух 15 мая, 05:15

      Если бы не лимит, тогда у Тамбова в основе играло 11 африканцев. При этом качество футбола было бы, однозначно, повыше, чем у российских футболеров. К сожалению.

      0
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      Рейтинг: +1455

      InterMilLano1908 > Бухбух 15 мая, 12:48

      А потом они бы продали бы их в тридорого и клуб бы развивался в регионе, но у нас распил и псевдопатриотизм

      0
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      Рейтинг: +81

      Александр Алмазов 15 мая, 05:14

      Если Тамбов, будет так тратить деньги и покупать себе в пускай и в тренерский штаб бывших высокооплачиваемых звёзд, то судьба у этого клуба как у "Анжи", будет стоять с протянутой рукой и денег проститьу кого только возможно

      0
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:51

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      -1
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 15 мая, 02:19

      Тамбов новый проект

      1
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 15 мая, 02:18

      Круто)

      0
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      Рейтинг: +451

      DMитрий 15 мая, 00:41

      А ЯЯ, шагаю с тобой
      По мостовой, в чёртов Тамбов.
      И Селюк за ручку ведёт,
      Как на убой, в чёртов Тамбов.

      -1
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      Рейтинг: +2560

      Дядя Серёжа > DMитрий 15 мая, 04:41

      Я-Я хочет в Тамбов, чики-чики-чики...

      3
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 15 мая, 00:40

      и каборе туда же

      0
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