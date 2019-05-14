Селюк: «Яя Туре может прийти в «Тамбов»

Как агент Селюк выполняет свою работу. Для него главное получить выгоду.
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил о готовности привести в «Тамбов» шесть африканских легионеров, в том числе бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.
И Яя (Туре – примечание «Бомбардира») может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность», – сказал Селюк.
- «Тамбов» впервые в истории вышел в РПЛ.
- Ранее Селюк сообщил, что в тамбовском клубе продолжат карьеру два его клиента – нигерийский хавбек Мохаммед Усман и ивуарийский форвард Мохамед Конате.
- Яя Туре с декабря прошлого года является свободным агентом. Его последним клубом был греческий «Олимпиакос».