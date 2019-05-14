Sports.ru: Денисов покинул расположение «Локомотива» из-за конфликта с Семиным

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов находится в напряженных отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

По информации Sports.ru, футболист обиделся на тренера за то, что перестал попадать в состав.

В последний день перед исчезновением 34-летний хавбек увидел, что ему подготовлена манишка для тренировки с запасными. После этого он уехал с клубной базы и больше там не появлялся.

Денисов не играет за «Локомотив» с 3 апреля.

Его юрист заявил, что причина отсутствия игрока – болезнь.

Контракт между футболистом и клубом истекает в 2020 году.

Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»