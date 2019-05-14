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    Sports.ru: Денисов покинул расположение «Локомотива» из-за конфликта с Семиным

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов находится в напряженных отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

    По информации Sports.ru, футболист обиделся на тренера за то, что перестал попадать в состав.

    В последний день перед исчезновением 34-летний хавбек увидел, что ему подготовлена манишка для тренировки с запасными. После этого он уехал с клубной базы и больше там не появлялся.

    • Денисов не играет за «Локомотив» с 3 апреля.
    • Его юрист заявил, что причина отсутствия игрока – болезнь.
    • Контракт между футболистом и клубом истекает в 2020 году.

    Возможно, Денисов поругался с «Локомотивом»

    Источник: Sports.ru

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    14.05.2019 19:56
    Комментарии40
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 15 мая, 15:38

      Не научила его жизнь ничему. Кто его теперь возьмет?

      0
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      Рейтинг: +54

      RJM555 15 мая, 15:33

      Не понимаю что с ним возятся......переругался со всеми с кем мог тоже мне блин звезда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2784

      ljrljr0505 15 мая, 13:46

      опорник хороший...может один из лучших в России. Но характер....слов нет.

      1
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      Рейтинг: +1054

      zritelx 15 мая, 13:25

      `Вот что интересно, как болельщики и администрация клуба хвалили Денисова в чемпионский год, укоряли Черчесова , он его игнорирует, а тут, он же у вас тогда один из лучших был- ох не серьезное отношение к людям, после ряда неудач и Семина метлой, ведь было уже так.

      1
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать---- http://gg.gg/msblog

      -4
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      Рейтинг: +901

      Bozigit 15 мая, 00:27

      Опять Денисов

      1
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      Рейтинг: +5783

      Eddyson 14 мая, 23:41

      Всё-таки какой тонкой душевной организации субъект: увидел манишку всего-то и расстроился...

      2
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      Рейтинг: +198

      ААМ 14 мая, 23:11

      Насколько я понимаю, это конец карьеры.

      0
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      Рейтинг: +506

      Борат 14 мая, 22:50

      Палыч его за бутылкой сбегать отправил, а он ведь не молодой - обиделся)))

      1
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      Рейтинг: +459

      Сергей Александрович 14 мая, 22:16

      Балбес! Теперь уволят по статье

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