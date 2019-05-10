ФИФА на 3 месяца отстранила Райолу от агентской деятельности

ФИФА приняла решение наказать агента Мино Райолу и его двоюродного брата Винченцо.

Согласно вердикту организации, оба отстранены от агентской деятельности: Мино – на три месяца, а Винченцо – на два.

Причины санкций не разглашаются. Наказание уже вступило в силу.

Ранее аналогичного решения добился Союз спортивных агентов Италии.

Мино Райола ведет дела таких футболистов, как Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.

Райола: «Моя дисквалификация – политическое решение. Федерация не простила мне критику»