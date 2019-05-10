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    ФИФА на 3 месяца отстранила Райолу от агентской деятельности

    ФИФА приняла решение наказать агента Мино Райолу и его двоюродного брата Винченцо.

    Согласно вердикту организации, оба отстранены от агентской деятельности: Мино – на три месяца, а Винченцо – на два.

    Причины санкций не разглашаются. Наказание уже вступило в силу.

    Ранее аналогичного решения добился Союз спортивных агентов Италии.

    Мино Райола ведет дела таких футболистов, как Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.

    Райола: «Моя дисквалификация – политическое решение. Федерация не простила мне критику»

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    10.05.2019 23:54
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