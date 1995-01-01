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    Football Italia: Райолу на три месяца отстранили от агентской деятельности

    Союз спортивных агентов Италии добился отстранения Мино Райолы от деятельности, связанной с футболом.

    Как сообщает Football Italia, срок наказания 51-летнего голландца – три месяца. Аналогичный запрет только на два месяца получил его двоюродный брат Винченцо.

    Причины санкций в отношении Райолы и его родственника пока неизвестны.

    Агент ведет дела таких футболистов, как Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      В даль смотрящий 26 минут назад

      Позже узнаем подробности о причине отстранения. Это даёт теперь больше шансов увидеть де Лигта в Барсе.

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      Рейтинг: +5095

      mihail200606 31 минуту назад

      Мошенники отстранили мошенника..) достал видать сильно))

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