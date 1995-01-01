Football Italia: Райолу на три месяца отстранили от агентской деятельности

Позже узнаем подробности о причине отстранения. Это даёт теперь больше шансов увидеть де Лигта в Барсе.
Союз спортивных агентов Италии добился отстранения Мино Райолы от деятельности, связанной с футболом.
Как сообщает Football Italia, срок наказания 51-летнего голландца – три месяца. Аналогичный запрет только на два месяца получил его двоюродный брат Винченцо.
Причины санкций в отношении Райолы и его родственника пока неизвестны.
Агент ведет дела таких футболистов, как Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.