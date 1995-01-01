Football Italia: Райолу на три месяца отстранили от агентской деятельности

Союз спортивных агентов Италии добился отстранения Мино Райолы от деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает Football Italia, срок наказания 51-летнего голландца – три месяца. Аналогичный запрет только на два месяца получил его двоюродный брат Винченцо.

Причины санкций в отношении Райолы и его родственника пока неизвестны.

Агент ведет дела таких футболистов, как Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.