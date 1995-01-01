Райола: «Моя дисквалификация – политическое решение. Федерация не простила мне критику»

Агент Мино Райола прокомментировал ситуацию с отстранением от футбола на три месяца.

Ранее о дисквалификации сообщило издание Football Italia, не указав предполагаемых причин.

«К сожалению, меня это не удивило. Я считаю это политическим решением, принятым вопреки закону. Его основания базируются на лжи. Надеюсь, что в ходе разбирательств справедливость все-таки восторжествует.

Полагаю, что Федерация футбола Италии не простила ситуацию, когда я раскритиковал ее представителей за плачевную ситуацию в нашем футболе, в частности – случаи проявления расизма.

Я буду добиваться справедливости и свободы слова. Буду бороться за свои права в соответствии с законом. Ситуация никак не отразится на футболистах, которых я представляю», – написал Райола в твиттере.