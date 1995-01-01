Райола: «Моя дисквалификация – политическое решение. Федерация не простила мне критику»

Агент Мино Райола прокомментировал ситуацию с отстранением от футбола на три месяца.
Ранее о дисквалификации сообщило издание Football Italia, не указав предполагаемых причин.
«К сожалению, меня это не удивило. Я считаю это политическим решением, принятым вопреки закону. Его основания базируются на лжи. Надеюсь, что в ходе разбирательств справедливость все-таки восторжествует.
Полагаю, что Федерация футбола Италии не простила ситуацию, когда я раскритиковал ее представителей за плачевную ситуацию в нашем футболе, в частности – случаи проявления расизма.
Я буду добиваться справедливости и свободы слова. Буду бороться за свои права в соответствии с законом. Ситуация никак не отразится на футболистах, которых я представляю», – написал Райола в твиттере.
- В числе клиентов Райолы – Поль Погба, Матейс де Лигт, Златан Ибрагимович, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье и Мойзе Кен.
- В январе GIFC отклонила апелляцию «Наполи» в отношении «Интера» за оскорбления расистские оскорбления в адрес защитника Калиду Кулибали.
- В апреле орган возбудил дело в отношении «Кальяри» за оскорбления болельщиков в адрес нападающего «Ювентуса» Кена.