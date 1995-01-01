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    Райола: «Моя дисквалификация – политическое решение. Федерация не простила мне критику»

    Агент Мино Райола прокомментировал ситуацию с отстранением от футбола на три месяца.

    Ранее о дисквалификации сообщило издание Football Italia, не указав предполагаемых причин.

    «К сожалению, меня это не удивило. Я считаю это политическим решением, принятым вопреки закону. Его основания базируются на лжи. Надеюсь, что в ходе разбирательств справедливость все-таки восторжествует.

    Полагаю, что Федерация футбола Италии не простила ситуацию, когда я раскритиковал ее представителей за плачевную ситуацию в нашем футболе, в частности – случаи проявления расизма.

    Я буду добиваться справедливости и свободы слова. Буду бороться за свои права в соответствии с законом. Ситуация никак не отразится на футболистах, которых я представляю», – написал Райола в твиттере.

    Источник: Твиттер Мино Райолы

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