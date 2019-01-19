FIGC отклонила апелляцию «Наполи» по удалению Кулибали. Клуб назвал это поддержкой расизма и сказал, что футбол умирает

Федерация футбола Италии отклонила просьбу «Наполи» о пересмотре удаления Калиду Кулибали в матче с «Интером» (0:1, 18-й тур, 24 декабря).

На 80-й минуте сенегальский защитник получил красную карточку за фол на хавбеке Маттео Политано.

По словам тренера неаполитанцев Карло Анчелотти, нарушение стало результатом расистских оскорблений со стороны болельщиков «нерадзурри».

«Проявление расизма в адрес игрока может быть оправданием его поступку, но никак не поводом для отмены наказания», – сообщила пресс-служба FIGC в официальном заявлении по инциденту.

«Отклонение нашей апелляции – это огромный удар не только по футболу, но и по борьбе с любой формой дискриминации за его пределами, которая до сих пор существует.

Дух борьбы, которую УЕФА уже долгое время ведет при нашей поддержке (о кампании No to Racism – прим. «Бомбардира»), был унижен. Это также поражение для тех, кто думает, что в футболе нет расизма.

Приблизительно 7400 человек оскорбили Кулибали из-за того, что он чернокожий. Они также пели уничижительные песни в адрес других наших футболистов. Эти инциденты вошли в протокол матча и были веской причиной для его остановки.

Кулибали попросил арбитра остановить встречу, но в ответ услышал: «Я не хочу с тобой разговаривать». Это прямым образом противоречит словам [главы судейского корпуса] Николы Риццоли, который сказал, что просьба об остановке может последовать только от капитана или игрока, подвергшегося оскорблению.

УЕФА и ФИФА осудили решение арбитра [Паоло Маццолени] о продолжении матча. Мэры, художники, представители культуры и футбольные коллеги Кулибали тоже выступили против. За все плохое и хорошее, что происходит в Италии, мы должны были вернуть парню из Сенегала достоинство.

Кулибали, футбол и задействованные в ситуации учреждения выходят из нее с чувством унижения. Отмена удаления казалась логичным решением.

Футбол умирает, потому что футбол – это страсть, которая объединяет миллионы людей во всем мире и не может быть высмеяна подобным образом.

В тот вечер была упущена прекрасная возможность. К сожалению, мы получили подтверждение факта, что многое еще предстоит изменить», – прокомментировала ситуацию пресс-служба «Наполи».