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    FIGC отклонила апелляцию «Наполи» по удалению Кулибали. Клуб назвал это поддержкой расизма и сказал, что футбол умирает

    Федерация футбола Италии отклонила просьбу «Наполи» о пересмотре удаления Калиду Кулибали в матче с «Интером» (0:1, 18-й тур, 24 декабря).

    На 80-й минуте сенегальский защитник получил красную карточку за фол на хавбеке Маттео Политано.

    По словам тренера неаполитанцев Карло Анчелотти, нарушение стало результатом расистских оскорблений со стороны болельщиков «нерадзурри».

    «Проявление расизма в адрес игрока может быть оправданием его поступку, но никак не поводом для отмены наказания», – сообщила пресс-служба FIGC в официальном заявлении по инциденту.

    «Отклонение нашей апелляции – это огромный удар не только по футболу, но и по борьбе с любой формой дискриминации за его пределами, которая до сих пор существует.

    Дух борьбы, которую УЕФА уже долгое время ведет при нашей поддержке (о кампании No to Racism – прим. «Бомбардира»), был унижен. Это также поражение для тех, кто думает, что в футболе нет расизма.

    Приблизительно 7400 человек оскорбили Кулибали из-за того, что он чернокожий. Они также пели уничижительные песни в адрес других наших футболистов. Эти инциденты вошли в протокол матча и были веской причиной для его остановки.

    Кулибали попросил арбитра остановить встречу, но в ответ услышал: «Я не хочу с тобой разговаривать». Это прямым образом противоречит словам [главы судейского корпуса] Николы Риццоли, который сказал, что просьба об остановке может последовать только от капитана или игрока, подвергшегося оскорблению.

    УЕФА и ФИФА осудили решение арбитра [Паоло Маццолени] о продолжении матча. Мэры, художники, представители культуры и футбольные коллеги Кулибали тоже выступили против. За все плохое и хорошее, что происходит в Италии, мы должны были вернуть парню из Сенегала достоинство.

    Кулибали, футбол и задействованные в ситуации учреждения выходят из нее с чувством унижения. Отмена удаления казалась логичным решением.

    Футбол умирает, потому что футбол – это страсть, которая объединяет миллионы людей во всем мире и не может быть высмеяна подобным образом.

    В тот вечер была упущена прекрасная возможность. К сожалению, мы получили подтверждение факта, что многое еще предстоит изменить», – прокомментировала ситуацию пресс-служба «Наполи».

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: Football Italia

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    19.01.2019 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 января 2019, 12:41

      Странное решение Кулибали.Из-за оскорблений болельщиков пойти и сломать игрока другой команды. Безмозглый.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 января 2019, 10:17

      Занимательная ситуация, однако, вышла.
      Согласен с оф. ответом, что оправдать можно, но отменять дискву - нет. Он просто выместил свою злость на сопернике - это и есть неспортивное поведение. Я бы ещё понял, если бы он пошёл кому-то из болельщиков люлей отвесить за оскорбления.
      Также коробит от того, что сейчас из всего подряд раздувают просто массовую истерию. Футбол - умер, все вокруг - расисты и т.п. Никто не отрицает проблемы, но быть настолько категоричным, даже радикальным - это бред, чистой воды сиюминутные эмоции.
      Другой вопрос, что где наказание для болельщиков? И это же третий раз, по-моему, за последние пару лет в Италии происходит подобная фигня, и никто не наказан в итоге. Раньше, вроде, Мунтари попадал в такую же ситуацию. Вот это странно. ДАвно уже пора вводить персональную ответственность именно болельщиков за их поведение. Это же не сложно, но видимо, никому не нужно что-ли? Видеокамеры + именные билеты. Вот и всё. Это, по сути, уже сейчас есть, но пользуются этим в редких случаях, когда там уже кто-то офигел в край.

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      Рейтинг: +7878

      Томик 19 января 2019, 08:08

      "Кулибали попросил арбитра остановить встречу..." Охренеть. Вот это и есть расизм. Каждый нигер считает, что правила и законы не для него.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 января 2019, 02:10

      Это не футбол умер.А баклажаны оборзели!!!Скоро будут красные отменять геям и баклажанам?Так может создать лигу для баклажанов и геев???

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > mutabor0992 19 января 2019, 08:07

      Нет, это ж сегрегация, все ж равны)))

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