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    FIGC откроет дело о расизме в адрес Кена. Игрок оштрафован за симуляцию в матче с «Кальяри»

    Издание Football Italia сообщило итоги заседания Федерации футбола Италии.

    Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен получил 2 тысячи евро штрафа за симуляцию в матче против «Кальяри» (2:0, 30-й тур).

    После гола Кена болельщики «Кальяри» оскорбили итальянца ивуарийского происхождения на расовой почве. FIGC установит личности нарушителей и проведет дополнительное расследование.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1016

      Бухбух 27 минут назад

      Болелы тут не при чем, а вот Кену надо дискву дать на 2-3 матча, чтоб не симулировал.

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