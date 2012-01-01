FIGC откроет дело о расизме в адрес Кена. Игрок оштрафован за симуляцию в матче с «Кальяри»

Издание Football Italia сообщило итоги заседания Федерации футбола Италии.

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен получил 2 тысячи евро штрафа за симуляцию в матче против «Кальяри» (2:0, 30-й тур).

После гола Кена болельщики «Кальяри» оскорбили итальянца ивуарийского происхождения на расовой почве. FIGC установит личности нарушителей и проведет дополнительное расследование.