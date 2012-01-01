FIGC откроет дело о расизме в адрес Кена. Игрок оштрафован за симуляцию в матче с «Кальяри»

Болелы тут не при чем, а вот Кену надо дискву дать на 2-3 матча, чтоб не симулировал.
Издание Football Italia сообщило итоги заседания Федерации футбола Италии.
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен получил 2 тысячи евро штрафа за симуляцию в матче против «Кальяри» (2:0, 30-й тур).
После гола Кена болельщики «Кальяри» оскорбили итальянца ивуарийского происхождения на расовой почве. FIGC установит личности нарушителей и проведет дополнительное расследование.
- После матча защитник туринцев Леонардо Бонуччи сказал, что 19-летний Кин и болельщики поровну виноваты в ситуации, потому что форвард не праздновал гол с партнерами, а обратился к трибунам.
- Экс-хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре назвал позицию Бонуччи неправильной: «Он должен извиниться и быть умнее. Как человек со светлой кожей, он поступил неправильно».