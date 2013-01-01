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    Яя Туре – о расизме в адрес Кена: «Бонуччи должен извиниться и быть умнее. Как человек со светлой кожей, он поступил неправильно»

    Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями Мойзе Кена в матче против «Кальяри» (2:0, 30-й тур Серии А).

    Защитник туринцев Леонардо Бонуччи сказал, что 19-летний нападающий сам виноват в произошедшем, потому что после гола обратился к болельщикам соперника, а не праздновал с партнерами.

    «Бонуччи должен извиниться перед одноклубниками и всеми остальными. Когда происходит нечто подобное, люди считают виноватыми темнокожих.

    Бонуччи должен быть умнее. Это сложная ситуация, потому что болельщики подобным образом преследуют определенную цель. Если Бонуччи, как итальянец и человек со светлой кожей говорит, что в данной ситуации вина Кена и фанатов делится 50 на 50, это не правильно», – сказал Туре.

    • Итальянец ивуарийского происхождения – воспитанник «Ювентуса». В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 1 ассист в 9 играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2241

      arzamas 33 минуты назад

      У Яи конкретный комплекс неполноценности. Даже если весь мир перекрасится в черное, он начнет искать оттенки более черного. Короче, это клиника.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5974

      Cules2013 1 час назад

      Да зашейте ему уже рот кто-нибудь. Он своим нытьём окончательно перечеркнул, сформированное к нему положительное отношение его игрой в футбол. Яя не забыл вообще как мяч выглядит?)
      Бонуччи ясен пень не гигант мысли, ещё и итальянец, но в чём-то он прав - провокации никогда хорошим не заканчиваются. Для обеих сторон. Мойзе ничего никому не доказал, и не улучшил, а лишь дополнительно накаляет страсти. Толерантность должна быть с обеих сторон

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      С чьей это подачи Кин стал Кеном?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      acor94 > Cules2013 1 час назад

      Бомбардир в барби не наигрался, вот тебе и Кен , а не Кин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1322

      giluxa1963 1 час назад

      это кого ты светлокожим назвал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Он назвал его кожу светлой, расист поганый.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2640

      Агасфер 1 час назад

      Без главного специалиста в области расизма и ксенофобии-ТыТы, просто не обойтись!

      4
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