Яя Туре – о расизме в адрес Кена: «Бонуччи должен извиниться и быть умнее. Как человек со светлой кожей, он поступил неправильно»

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал ситуацию с расистскими оскорблениями Мойзе Кена в матче против «Кальяри» (2:0, 30-й тур Серии А).

Защитник туринцев Леонардо Бонуччи сказал, что 19-летний нападающий сам виноват в произошедшем, потому что после гола обратился к болельщикам соперника, а не праздновал с партнерами.

«Бонуччи должен извиниться перед одноклубниками и всеми остальными. Когда происходит нечто подобное, люди считают виноватыми темнокожих.

Бонуччи должен быть умнее. Это сложная ситуация, потому что болельщики подобным образом преследуют определенную цель. Если Бонуччи, как итальянец и человек со светлой кожей говорит, что в данной ситуации вина Кена и фанатов делится 50 на 50, это не правильно», – сказал Туре.