Бонуччи – о расизме в матче с «Кальяри: «Кен сам виноват в произошедшем»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о проявлении нетерпимости в сторону 19-летнего нападающего Мойзе Кена в матче 30-го тура Серии А против «Кальяри» (2:0).

«Кен должен понимать, что, забив гол, ты должен отмечать с командой, а не воевать с трибунами. В расистских выкриках есть и его вина, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны подавать пример, а не провоцировать других», – заявил защитник.

Кен в последних четырех играх чемпионата Италии забил четыре гола.

«Ювентус» лидирует в гонке за «скудетто» с 18-очковым отрывом.

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»