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    Бонуччи – о расизме в матче с «Кальяри: «Кен сам виноват в произошедшем»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о проявлении нетерпимости в сторону 19-летнего нападающего Мойзе Кена в матче 30-го тура Серии А против «Кальяри» (2:0).

    «Кен должен понимать, что, забив гол, ты должен отмечать с командой, а не воевать с трибунами. В расистских выкриках есть и его вина, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны подавать пример, а не провоцировать других», – заявил защитник.

    • Кен в последних четырех играх чемпионата Италии забил четыре гола.
    • «Ювентус» лидирует в гонке за «скудетто» с 18-очковым отрывом.

    Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1775

      Dgad 1 час назад

      Кен это будущий Балотелли,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4736

      mihail200606 1 час назад

      Щас бонуччи заклюют толерантные европейские СМИ...

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