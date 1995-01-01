Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

во-первых какой он нафиг Кен если он Кин. Во-вторых что опять такого? Человек похожий на обезьяну подошел к тысячам людей и что-то изображает.
Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).
В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена. На 85-й минуте Мойзе забил гол в ворота «Кальяри» и отпраздновал гол, вытянув руки перед трибуной хозяев.
Это спровоцировало фанатов «Кальяри» еще громче освистать 19-летнего игрока и оскорблять его из-за цвета кожи.
- Леонардо Бонуччи и Блейз Матюиди оттащили Кена от трибун.
- После матча Кен сделал пост в инстаграме с тем самым празднованием гола.
- «Лучший способ ответить на расизм», – подписал нападающий фотографию.