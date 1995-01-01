Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).

В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена. На 85-й минуте Мойзе забил гол в ворота «Кальяри» и отпраздновал гол, вытянув руки перед трибуной хозяев.

Это спровоцировало фанатов «Кальяри» еще громче освистать 19-летнего игрока и оскорблять его из-за цвета кожи.