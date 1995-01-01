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    Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

    Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0).

    В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена. На 85-й минуте Мойзе забил гол в ворота «Кальяри» и отпраздновал гол, вытянув руки перед трибуной хозяев.

    Это спровоцировало фанатов «Кальяри» еще громче освистать 19-летнего игрока и оскорблять его из-за цвета кожи.

    • Леонардо Бонуччи и Блейз Матюиди оттащили Кена от трибун.
    • После матча Кен сделал пост в инстаграме с тем самым празднованием гола.
    • «Лучший способ ответить на расизм», – подписал нападающий фотографию.

    Источник: Инстаграм Мойзе Кена

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4752

      KLIM777 25 минут назад

      во-первых какой он нафиг Кен если он Кин. Во-вторых что опять такого? Человек похожий на обезьяну подошел к тысячам людей и что-то изображает.

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      Рейтинг: +2467

      Freyk > KLIM777 24 минуты назад

      Какой он нафиг Кин, если он Кен? Послушайте, как его фамилию итальянцы произносят (а он итальянец).

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      Рейтинг: +3878

      84aivengo 1 час назад

      сам спровоцировал ... молодой еще,эмоции зашкаливают..

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