За сезон-2017/18 клубы Ла Лиги заработали 4,5 миллиарда. Это рекорд

Испанские клубы в общей сложности заработали почти 4,5 миллиарда евро по итогам сезона-2017/18, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Доходы команд составили 4 миллиарда 479 миллионов. Это рекордный показатель, превышающий позапрошлый сезон на 20,6%.

В частности, в основном такой рост был достигнут благодаря двукратному увеличению выручки от продажи игроков (1,02 миллиарда евро, прирост – 104,3%) и увеличению коммерческих доходов (838 миллионов евро, прирост – 34,1%).

Валовая операционная прибыль составила 945 миллионов евро (прирост – 20,7%), чистая – 189 миллионов (прирост – 6,7%).