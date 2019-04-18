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  • Daily Mail: Рэшфорд взял паузу в переговорах с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Daily Mail: Рэшфорд взял паузу в переговорах с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

18 апреля 2019, 09:55
7

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист взял паузу в переговорах, поскольку хочет посмотреть, как манкунианцы будут себя вести летом на трансферном рынке.

Форвард считает, что состав команды нуждается в значительном усилении, чтобы включиться в борьбу за трофеи.

Кроме того, «МЮ» пока не готов удовлетворить финансовые требования Рэшфорда, который хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю (около 12 миллионов евро в год).

За ситуацией следит «Барселона», которая видит в англичанине оптимальный вариант усиления атаки.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1555570929
Финансовый аппетит по "личке" там у многих не шуточный. А МЮ ещё может не попасть играть в ЛЧ на следующий сезон. Шатание и брожение в команде, есть желающие её покинуть сами, а других выставят на трансфер.
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OBOLEV
1555571019
Какой оптимальный вариант?) У Барсы такой же Малком не кому не нужный на лавке сидит. Тем более всему миру известно, что Маркус в пас играет слабо) Как модно сейчас говорить " Нет ДНС барселоны"
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khateev
1555573894
Продать его и дело с концом.Очень нестабилен.
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ц
1555575430
Маркус будущее команды, нельзя его терять.
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zigbert
1555597750
Все бы хорошо ,только вот аппетит у Рэшфорда зверский.
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