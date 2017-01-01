Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Daily Mail: Рэшфорд взял паузу в переговорах с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, футболист взял паузу в переговорах, поскольку хочет посмотреть, как манкунианцы будут себя вести летом на трансферном рынке.

    Форвард считает, что состав команды нуждается в значительном усилении, чтобы включиться в борьбу за трофеи.

    Кроме того, «МЮ» пока не готов удовлетворить финансовые требования Рэшфорда, который хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю (около 12 миллионов евро в год).

    За ситуацией следит «Барселона», которая видит в англичанине оптимальный вариант усиления атаки.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      ц 7 минут назад

      Маркус будущее команды, нельзя его терять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      khateev 32 минуты назад

      Продать его и дело с концом.Очень нестабилен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      OBOLEV 1 час назад

      Какой оптимальный вариант?) У Барсы такой же Малком не кому не нужный на лавке сидит. Тем более всему миру известно, что Маркус в пас играет слабо) Как модно сейчас говорить " Нет ДНС барселоны"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69050

      Рубик Докоян 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Финансовый аппетит по "личке" там у многих не шуточный. А МЮ ещё может не попасть играть в ЛЧ на следующий сезон. Шатание и брожение в команде, есть желающие её покинуть сами, а других выставят на трансфер.

      -6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Рубик Докоян
    69331
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru