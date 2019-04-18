Daily Mail: Рэшфорд взял паузу в переговорах с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист взял паузу в переговорах, поскольку хочет посмотреть, как манкунианцы будут себя вести летом на трансферном рынке.

Форвард считает, что состав команды нуждается в значительном усилении, чтобы включиться в борьбу за трофеи.

Кроме того, «МЮ» пока не готов удовлетворить финансовые требования Рэшфорда, который хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю (около 12 миллионов евро в год).

За ситуацией следит «Барселона», которая видит в англичанине оптимальный вариант усиления атаки.