Де Йонг из-за травмы заменен в матче «Аякса». Во вторник – игра с «Ювентусом» в ЛЧ

«Аякс» принимает «Экселсиор» в матче 30-го тура чемпионата Голландии (3:1, перерыв).

На 28-й минуте полузащитник Френки де Йонг из-за травмы уступил место на поле Юргену Эккеленкампу. Информация о характере повреждения 21-летнего голландца отсутствует.

16-го апреля амстердамцы сыграют на выезде с «Ювентусом» в ответном матче Лиги чемпионов. Первый закончился со счетом 1:1.