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    Де Йонг из-за травмы заменен в матче «Аякса». Во вторник – игра с «Ювентусом» в ЛЧ

    «Аякс» принимает «Экселсиор» в матче 30-го тура чемпионата Голландии (3:1, перерыв).

    На 28-й минуте полузащитник Френки де Йонг из-за травмы уступил место на поле Юргену Эккеленкампу. Информация о характере повреждения 21-летнего голландца отсутствует.

    16-го апреля амстердамцы сыграют на выезде с «Ювентусом» в ответном матче Лиги чемпионов. Первый закончился со счетом 1:1.

    • Де Йонг вышел на 44 матч в текущем сезоне. У него 4 гола и 3 голевые передачи.
    • С 1 июля воспитанник «Аякса» станет игроком «Барселоны». Сделка состоялась в январе, ее сумма составила 75 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Аякса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      SK9 59 минут назад

      Ключевых игроков не нужно было выпускать против команды из зоны вылета, тем более накануне матча с Юве

      0
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    • ...
      Рейтинг: -250

      SuperPAV9 1 час назад

      Все равно ювентусу конец

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      ZoomZoom14 > SuperPAV9 1 час назад

      Заткни е@ло

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      Рейтинг: -250

      SuperPAV9 > ZoomZoom14 1 час назад

      Давай я тебе заткну с удара

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      Рейтинг: -250

      SuperPAV9 > ZoomZoom14 1 час назад

      Бдювентусу крышка

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