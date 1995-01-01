Де Йонг из-за травмы заменен в матче «Аякса». Во вторник – игра с «Ювентусом» в ЛЧ

Ключевых игроков не нужно было выпускать против команды из зоны вылета, тем более накануне матча с Юве
«Аякс» принимает «Экселсиор» в матче 30-го тура чемпионата Голландии (3:1, перерыв).
На 28-й минуте полузащитник Френки де Йонг из-за травмы уступил место на поле Юргену Эккеленкампу. Информация о характере повреждения 21-летнего голландца отсутствует.
16-го апреля амстердамцы сыграют на выезде с «Ювентусом» в ответном матче Лиги чемпионов. Первый закончился со счетом 1:1.
- Де Йонг вышел на 44 матч в текущем сезоне. У него 4 гола и 3 голевые передачи.
- С 1 июля воспитанник «Аякса» станет игроком «Барселоны». Сделка состоялась в январе, ее сумма составила 75 миллионов евро.