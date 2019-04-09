Каррера: «Возможно, решение о моем увольнении было преждевременным»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал итальянским медиа о том, как покидал московский клуб и о ближайших планах.

«Мы были в одном очке от второго места, а не боролись за выживание. Возможно, это было преждевременное решение, но что есть, то есть… Жаль, но теперь смотрю только вперед.

Хочу поработать, но пока нет предложения, которое устроило бы меня по всем параметрам. Есть варианты из Италии, но не отказался бы и от какого-нибудь предложения за рубежом. Главным критерием выбора будет значимость предлагаемого проекта.