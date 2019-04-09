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    Каррера: «Возможно, решение о моем увольнении было преждевременным»

    Экс-главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал итальянским медиа о том, как покидал московский клуб и о ближайших планах.

    «Мы были в одном очке от второго места, а не боролись за выживание. Возможно, это было преждевременное решение, но что есть, то есть… Жаль, но теперь смотрю только вперед.

    Хочу поработать, но пока нет предложения, которое устроило бы меня по всем параметрам. Есть варианты из Италии, но не отказался бы и от какого-нибудь предложения за рубежом. Главным критерием выбора будет значимость предлагаемого проекта.

    • Каррера смог выиграть чемпионат России, чего до этого не удавалось сделать 16 лет.
    • Клуб также выиграл Суперкубок России, обыграв в 2017-м «Локомотив».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2844

      Агасфер 11 минут назад

      Блин,толеранты-ни словечка в простоте!"Возможно"...Хоть что-нибудь прямо сказать не могут.Хотел бы я видеть тренера,который сказал:"Правильно меня уволили,надо гнать поганой метлой"!

      0
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      Рейтинг: +2590

      momwig_ 27 минут назад

      Думаю, и сам он понимает, что погнали его ни за какие не за спортивные результаты. Тут было - либо он, либо та группа товарищей, которая и сейчас всем вертит в Спартаке, полагая, что клуб существует для них. К сожалению, развитие событий дает им основания так считать. Даже приход Кононова - худший из любых гипотетически возможных вариантов для Спартака и лучший для них до сих пор на полном серьезе многими рассматривается не только с позиции оценки степени бесперспективности.

      0
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      Рейтинг: +162

      Звезда запаса 28 минут назад

      Похоже, что потенциальных работодателей не впечатляют его спартаковские достижения.

      0
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      Рейтинг: +2590

      momwig_ > Звезда запаса 22 минуты назад

      Ну, тут такое дело... Те, кого могут впечатлить достижения тренера (любого) в чемпионате России, вряд ли готовы платить сумму, сравнимую с тем ,что он получал здесь. А когда рассматриваешь варианты с новой работой, фактор изменения оклада всегда присутствует. Безусловно, Каррера не бедствует, поэтому вопрос поиска работы для содержания себя и семьи в данный момент не стоит. Да и вообще - все тренеры вне обстоятельств непреодолимой силы предпочитают искать место летом... так что его нынешняя незанятость может говорить очень много о чем - и ни о чем в принципе.

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      Рейтинг: +8688

      slavutiq70 > Звезда запаса 12 минут назад

      Будет лето и посмотрим,,,а сейчас не время для подписывать контракты,,,

      0
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      Рейтинг: +5226

      silver29 1 час назад

      Такие слова могли произнести как минимум пять человек уволенные "преждевременно" за десять сезонов. Может одного выгнать, того самого.

      2
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      Рейтинг: +649

      Нас Много 1 час назад

      Преждевременным было решение о твоём назначении...

      -3
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      Рейтинг: +3000

      александр п > Нас Много 1 час назад

      Нет его назначение было правильным ходом,а вот уволить нужно было раньше в июне 1918 года.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5226

      silver29 > александр п 1 час назад

      В июне 1918, за связь с Колчаком или Деникиным ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +3000

      александр п > silver29 55 минут назад

      За связь с левыми эсерами,Колчака и Деникина тогда ещё не было вроде.

      0
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      Рейтинг: +3819

      ilichkadr > александр п 10 минут назад

      От левых эсеров (июль 1918г.) пострадал Ф.Э.Дзержинский, но потом большевики им задницу надрали, освободили беднягу из застенок. С Массимо обошлось, был как раз в отпуске...........

      0
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      Рейтинг: +1454

      ivan-football-fan 1 час назад

      БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ.
      Так всегда бывает, как в поговорке: помнишь, я тебе говорил про то, что уменя "чёрная полоса в жизни"? Так вот....я ошибся...
      Когда некоторое время живёшь при одном ..."манагере"...начинаешь привыкать к "хорошему" и сильно вглядываться в "плохое"...
      Голосуешь "ЗА" и поддерживаешь НОВОГО, ИДУЩЕГО НА СМЕНУ!
      А потом оказывается, что "полоса-то была БЕЛАЯ"...
      Нам Ельцин разонравился... Грузинам - Саакашвили....
      А теперь?))))

      0
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      Рейтинг: +18965

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Хочется, чтобы, наконец, его кто-нибудь подобрал, чтобы зомбированные увидили всю "мощь" этого тренера в деле и перестали лить слезы по поводу и без.

      2
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      Рейтинг: +444

      Фанат Рубина > gol_kak_sokol 1 час назад

      летом возглавит ювентус...
      аллегри изьявил уйти по окончанию сезона, поэтому могут туринцы и совего тренера поставить!

      1
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      Рейтинг: +444

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 1 час назад

      тем более с юве в чемпиоанте даже повар местный справится, да че там повар и ты и я приведет юве к чемпионству

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3000

      александр п > Фанат Рубина 1 час назад

      К Конте пойдёт помощником скорее всего.

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      Рейтинг: +5542

      ufos73 > gol_kak_sokol 1 час назад

      Мы уже видим всю ту "мощь" которая зомбировала тебя...

      0
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      Рейтинг: +726

      mahan 1 час назад

      Так и есть, если бы дали нормально работать и поддержали бы трансферами. Были бы и результаты, слили единственного сильного тренера за последние 17 лет.

      4
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      Рейтинг: +3000

      александр п > mahan 1 час назад

      А Кононова сильно трансферами поддержали? Да ещё заставили половину основы распродать.

      0
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      Рейтинг: +5542

      ufos73 > александр п 1 час назад

      Это кого? Самедова он сам продал, Жано то же, на счет Попова не знаю, да он и давно не уровень, тока Еременко продали без его желания.. А вот говна накупили по его списку...

      1
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      Рейтинг: +3000

      александр п > ufos73 58 минут назад

      Не думаю.Не один тренер не откажется от квалифицированных исполнителей.Скорее всего поставили условие хочешь пополнение ,убирай высокооплачиваемых скамеечников.Про какое говно ты говоришь? Айртон очень перспективный парень.

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