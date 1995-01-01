Главные новости дня. «Реал» показал обновленный «Бернабеу», «Спартак» заплатил посредникам 9 миллионов

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Орещук: «В «Динамо» третий месяц не платят зарплату. Средства на медикаменты выделяют Хохлов, Шунин и Юсупов».

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