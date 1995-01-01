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    Игра за Суперкубок России-2019 состоится на «ВТБ Арене»

    Стадион «Динамо» «ВТБ Арена» примет матч за Суперкубок России-2019, сообщает твиттер РПЛ.

    В качестве резервных мест проведения игры заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».

    Ранее стало известно, что национальный Суперкубок 2019 года состоится 6 июля.

    • Открытие «ВТБ Арены» изначально было запланировано на матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак» (10 марта). Но из-за неудовлетворительного качества поля комиссия запретила проводить там встречи.
    • В настоящее время на стадионе в Петровском парке идут работы по замене газона.

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10028

      bset 10 минут назад

      Убьют газон и болельщики Динамо еще полгода не дождутся игр своей команды на новой арене.

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