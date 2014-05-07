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    Крупнейшие зарплаты тренеров сейчас и пять лет назад. Главный шок – в топ попал Анри


    4.2
    Голосов: 5
    Сегодня, 13:27
    Раньше в России тоже были гигантские зарплаты.

    France Football – одно из главных мировых футбольных изданий. Мы любим его за премию «Золотой мяч», а вчера оно порадовало нас списком самых высокооплачиваемых тренеров и игроков в этом сезоне.

    Сейчас – о тренерах. В первой пятерке есть неожиданности, но прежде чем говорить о них, мы предлагаем вам сравнить нынешний топ с аналогичными данными из сезона 2013-14. Зарплаты пятилетней давности мы взяли с Forbes, но другие источники предлагают очень похожие цифры.

    • Первый интересный момент – появление в топе Тьерри Анри. Как поясняет France Football, 25 с половиной миллионов – это зарплата за три месяца плюс неустойка за увольнение. Даже с учетом этого, сумма очень мощная и необъяснимая. Теперь намного понятнее, почему «Монако» так быстро избавился от француза, когда стало понятно, что результаты не улучшатся, а в менеджменте команды произошли немедленные перестановки.

    • Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – единственные тренеры, которые попали в оба топа. Кстати, оба из них сменили клуб, а безработный Жозе в этот раз заработал за сезон больше своего испанского оппонента. В его зарплату также включена сумма неустойки, которую выплатил «МЮ» при увольнении португальца.

    Пять лет назад одна из самых высоких зарплат была в России. Ее получал тренер сборной Фабио Капелло – 9 (по другим данным 7) миллионов евро. Зарплата нынешнего тренера сборной Станислава Черчесова намного ниже.

    • Диего Симеоне работает в «Атлетико» уже больше семи лет. Одна из причин, почему он до сих пор не попробовал себя в другом топ-клубе, – в этом списке. «Атлетико» сделал Диего самым высокооплачиваемым тренером мира, причем с огромным отрывом – Жозе Моуринью получил на 10 миллионов меньше.

    • Заметим, что топовые зарплаты выросли в несколько раз. Огромные 17 с половиной миллионов, которые получал Гвардиола пять лет назад, – уже недостаточная сумма, чтобы быть в первой пятерке. Другой интересный момент: пять лет назад самые большие зарплаты были в «Баварии», «Челси», «Гуанчжоу», сборной России и «Реале». Сейчас ни один из этих клубов не попал в список.

    По данным France Football, в десятку также вошли Анчелотти, Клопп, Венгер, Аллегри и Жардим. Здесь можно ознакомиться со списком в оригинале на французском языке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Вальдемар IV 25 минут назад

      анри конечно платят как капелло в сборной россии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Неожиданно Диего Симеоне, вот что значит харизма. Интересно, на какой строке был Манчини в Зените, получающий чернухой.

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