Фанаты «Интера» призвали клуб вывести Икарди из состава

Фанаты «Интера» выступили с обращением к руководству клуба с требованием вывести из состава нападающего Мауро Икарди.

13 февраля миланцы лишили аргентинца капитанской повязки из-за его поведения в переговорах по новому контракту. После этого форвард отказался тренироваться и выходить на поле.

Сегодня главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Икарди выйдет в стартовом составе на матч 30-го тура Серии А с «Дженоа».

«После внутренней встречи все группы Curva Nord единодушно решили, что поведение, которое продемонстрировал девятый номер черно-синих, больше не должно допускаться .

Мы считаем, что Икарди показал отсутствие необходимого характера не только для ношения капитанской повязки, но и для объединения команды в раздевалке.

Этой публикацией мы приглашаем «Интер» как можно скорее принять необходимые меры, чтобы вывести его из команды, которая, похоже, не имеет ни малейшего намерения делить с ним непосредственно курс и будущее, а также положить конец нашим опасениям относительно концовки сезона.

Выход в Лигу чемпионов без проекта, в котором заложена концепция команды, в которую Икарди, очевидно, не вписывается, означает лишь подготовку почвы для будущего провала.

Для нас ценность команды должна быть выше индивидуальностей и тех, кто хочет привлечь внимание СМИ.

Таким образом, позиция Curva Nord заключается в том, что Икарди больше не является частью «Интера» и с этого момента будет рассматриваться соответствующим образом.

Давайте в Генуе держаться все вместе, чтобы вместе строить будущее и нести в наших сердцах единственное, что имеет значение – «Интер!» – говорится в заявлении фанатов.