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    Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против «Дженоа»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.

    Аргентинец не играл с 13 февраля, после того, как клуб лишил его капитанской повязки.

    «В контексте нашей команды Икарди стоит больше, чем Месси и Роналду вместе взятые. Мауро может тянуть команду вперед, когда он в ней. И он не может этого делать, находясь вне команды. На нескольких последних тренировках он восстановил свое место в команде.

    Икарди тренировался в воскресенье. Вчера он получил выговор от товарищей по команде, но он верит в правильный путь.

    Теперь мы готовы работать во благо «Интера». Мы должны быть рядом с ним в любой момент. Пока я здесь, я буду на стороне «Интера». То есть, клуба, команды, фанатов и меня самого, а не только одного футболиста.

    Мы уже начали все сначала, потому что сделали воскресенье отправной точкой, когда Мауро отправил верные сообщения команде.

    Для нас он игрок, за которым нужно следовать, если он на один метр впереди. С ним мы сильнее.

    Дело закрыто полностью. Теперь ему нужно тренироваться, потеть, нюхать траву и не общаться через других людей.

    В противном случае, он не заслужит доверия перед командой.

    Завтрашний матч он начнет в стартовом составе. Голова важнее мышц. Он показал правильную реакцию. Он сыграет и посмотрим, нужно ли его будет менять. Его действия покажут нам, сможет ли он играть весь матч», – сказал Спаллетти.

    • Встреча «Дженоа» – «Интер» пройдет в среду, апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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