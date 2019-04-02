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    Орещук: «В «Динамо» третий месяц не платят зарплату. Средства на медикаменты выделяют Хохлов, Шунин и Юсупов»

    Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках с выплатами зарплат в московском «Динамо».

    «Слышал, что футболистам уже третий месяц не платят зарплату. Но что, почему и как, я не знаю. Сильно не углублялся в проблему, пускай сами разгребают и разбираются.

    Единственное, что еще могу сказать, главный тренер Дмитрий Хохлов дает деньги на медикаменты. Также средства выделяют Шунин и Юсупов. Может, и другие футболисты тоже, не уточнял, но эти точно. Как-то же должна команда существовать, витамины пить. Нагрузки же не маленькие. Больше ничего сказать не могу и не хочу», – сказал Орещук.

    • После 21-го тура бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Ранее стало известно, что «Динамо» проводит работы по замене газона на новом стадионе в Петровском парке.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +657

      PUZIAKA 22 минуты назад

      Не хотел бы говорить, не говорил бы.

      0
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      Рейтинг: +24

      Olymp2 35 минут назад

      Петровский парк хапнули, зачем им теперь Динамо?

      0
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      Рейтинг: +342

      19831170 38 минут назад

      Позорище.Один великий клуб Торпедо развалили и второй Динамо тонет в болоте грязи и лжи. Россия катится под откос.

      2
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      Рейтинг: +832

      B.G. > 19831170 18 минут назад

      Россия уже скатилась....и дело тут не только в Динамо, Торпедо или Амкаре с Аланией.

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      Рейтинг: +5504

      FanatSerj 40 минут назад

      Это называется слив тренера и очередные под коверные игры.
      Видно очередные бабки ВТБ будут выделяться только под свой распил, а Хохлов там со своим футболом нах никому не нужен.
      В общем ничего нового.

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      Рейтинг: +2916

      Старикан 51 минуту назад

      Это назывется- приплыли!

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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Чё то не верится.

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      Рейтинг: +17145

      афоня72 1 час назад

      А вы АНЖИ, АНЖИ, --ДИНАМО!

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