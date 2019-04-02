Орещук: «В «Динамо» третий месяц не платят зарплату. Средства на медикаменты выделяют Хохлов, Шунин и Юсупов»

Не хотел бы говорить, не говорил бы.
Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках с выплатами зарплат в московском «Динамо».
«Слышал, что футболистам уже третий месяц не платят зарплату. Но что, почему и как, я не знаю. Сильно не углублялся в проблему, пускай сами разгребают и разбираются.
Единственное, что еще могу сказать, главный тренер Дмитрий Хохлов дает деньги на медикаменты. Также средства выделяют Шунин и Юсупов. Может, и другие футболисты тоже, не уточнял, но эти точно. Как-то же должна команда существовать, витамины пить. Нагрузки же не маленькие. Больше ничего сказать не могу и не хочу», – сказал Орещук.
- После 21-го тура бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее стало известно, что «Динамо» проводит работы по замене газона на новом стадионе в Петровском парке.