На первых матчах 1/2 финала Кубка России будет работать система видеопомощи судьям

Ну наконец-то и нашим судьм дадут руками помахать и в воздухе прямоугольники рисовать. Это долно снять многие вороосы, хотя всё равно многое зависит от человеческого фактора. Я считаю, надо сделать как теннисе: команды имеют например три возможности за матч просить видеоповтор. Подтверится нарушение или его отсутствие попытка остаётся, нет, сгорает. Это будет дисциплинировать команды и они не будут клянчить видеоповторов. Например, игрок которого сбили должен сам чуствовать удар по ногам. А сейчас команда бегает за судьёй и просит его посмотреть телек.
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что на первых матчах 1/2 финала Кубка России будет использоваться система VAR. В рамках внутрироссийских турниров это произойдет впервые в истории.
«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России VAR в режиме live уже сейчас», – сказал Дюков.
- Встречи «Урал» – «Арсенал» и «Локомотив» – «Ростов» состоятся завтра, 3 апреля.
- Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.
- Система появится в РПЛ в следующем сезоне.