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    На первых матчах 1/2 финала Кубка России будет работать система видеопомощи судьям

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что на первых матчах 1/2 финала Кубка России будет использоваться система VAR. В рамках внутрироссийских турниров это произойдет впервые в истории.

    «Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России VAR в режиме live уже сейчас», – сказал Дюков.

    • Встречи «Урал»«Арсенал» и «Локомотив»«Ростов» состоятся завтра, 3 апреля.
    • Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • Система появится в РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2244

      Yev 40 минут назад

      Ну наконец-то и нашим судьм дадут руками помахать и в воздухе прямоугольники рисовать. Это долно снять многие вороосы, хотя всё равно многое зависит от человеческого фактора. Я считаю, надо сделать как теннисе: команды имеют например три возможности за матч просить видеоповтор. Подтверится нарушение или его отсутствие попытка остаётся, нет, сгорает. Это будет дисциплинировать команды и они не будут клянчить видеоповторов. Например, игрок которого сбили должен сам чуствовать удар по ногам. А сейчас команда бегает за судьёй и просит его посмотреть телек.

      0
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      Рейтинг: +1333

      TOMSON > Yev 22 минуты назад

      3 много и 1 такой попытки должно хватить. Хотя количество попыток, это уже вопрос дискуссии, но сама возможность заставить судью посмотреть эпизод должна у команды быть.

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      Рейтинг: +1352

      владимир миронов 42 минуты назад

      Сомнительное мероприятие. И чем оно кончится никто не сможет предугадать.

      0
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      Рейтинг: +2236

      arzamas 1 час назад

      Миллер: Теперь для "работы с судьями" потребуется в 2 раза больше денег. Национальное достояние не обеднеет, а прочие не возбухнут.)

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      Рейтинг: +1307

      giluxa1963 > arzamas 1 час назад

      по последним событиям эта фраза больше подходит для Федуна

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