На первых матчах 1/2 финала Кубка России будет работать система видеопомощи судьям

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что на первых матчах 1/2 финала Кубка России будет использоваться система VAR. В рамках внутрироссийских турниров это произойдет впервые в истории.

«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России VAR в режиме live уже сейчас», – сказал Дюков.