Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

Самому игроку клуб уже сообщил, что не готов с ним расставаться. Известно, что Варан не желает в дальнейшем выступать за сливочных.