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    Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

    Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.

    Самому игроку клуб уже сообщил, что не готов с ним расставаться. Известно, что Варан не желает в дальнейшем выступать за сливочных.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +634

      SarJr 44 минуты назад

      Ну тогда работнички заводов Италии только бунт поднимут против юве))))

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      Рейтинг: +2244

      Yev 46 минут назад

      Тю, а шо так мало. А если, ну например, обменять его на Месси и Рональду в довесок? Реал согласится?
      По моему клубы, футболисты и всё околофутболье, вообще землю перестали чуствовать. Что-то долдно случиться, помню такое же было в начале 1-го века с гладиаторами и бегами на колесницах, а потом пришли ваврары

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      Рейтинг: +2236

      arzamas 49 минут назад

      Этот Вапан-Варан проститука. Контракт подписал, а потом хвостом вертит туда-сюда.)

      0
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      Рейтинг: +672

      САНЁК17 1 час назад

      Цена игроков растут,а наши зарплаты плачут

      1
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      Рейтинг: +30086

      Полная Канистра 1 час назад

      А колхозникам скидка нема! чья фраза с кино не помню

      2
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      Рейтинг: +2236

      arzamas > Полная Канистра 47 минут назад

      - C колхозников аванс.
      - А что такое аванс?
      - Это то же самое , что задаток, только в 3 раза больше.)

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      Рейтинг: +30086

      Полная Канистра > arzamas 46 минут назад

      Миллер думает над этим

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      Рейтинг: +65688

      Рубик Докоян 1 час назад

      У Варана контракт с Реалом до лета 2022г. Если игрок не желает выступать больше за клуб, какой смысл его насильно удерживать. Продавать всё равно придётся, не свободным же агентом его отпускать.

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      Рейтинг: +1307

      giluxa1963 > Рубик Докоян 1 час назад

      стерпится слюбится

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      Рейтинг: +7439

      DeStar > Рубик Докоян 1 час назад

      хрен знает чего он законючил. Ну купили этого милитао с порту и что? варану сказали, что малой будет основным а варан на банку? да и рамосу уже сколько.. плюс зидан француз.. что-то не так, утка может или контракт хочет пожирнее?

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      Рейтинг: +65688

      Рубик Докоян > giluxa1963 1 час назад

      Не тот случай и деньги, чтобы упорствовать Пересу. Посмотрим, как будет в летнее ТО.

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      Рейтинг: +65688

      Рубик Докоян > DeStar 51 минуту назад

      Это началось как Зидан вернулся, до этого он вроде бы не высказывал таких намерений. Милитао и он там из молодых основные, Санчес для ротации, а Рамосу 33 уже. В летнее ТО будет уже определённость что и как.

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