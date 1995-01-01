Goal: «Реал» продаст Варана только за 500 миллионов

Ну тогда работнички заводов Италии только бунт поднимут против юве))))
Мадридский «Реал» намерен сохранить защитника Рафаэля Варана. По сведениям Goal, в контракте француза прописана сумма отступных – 500 миллионов евро.
Самому игроку клуб уже сообщил, что не готов с ним расставаться. Известно, что Варан не желает в дальнейшем выступать за сливочных.
- Рыночная стоимость Варана – 80 миллионов евро.
- Игрок является приоритетной трансферной целью для «Ювентуса».
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.